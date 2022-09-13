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发展文化产业 认真履行联合国教科文组织公约
越南国家文化产业发展战略是越南为落实2005年联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》所做出的巨大努力。
联合国教科文组织驻越南首席代表克里斯蒂安·曼哈特（Christian Manhart）9月12日在河内博物馆举行的“文化产业发展战略5周年（2016-2021年）落实情况”学术研讨会上做出了上述表述。
克里斯蒂安·曼哈特指出，越南文化战略侧重于发挥文化艺术创作的经济价值，关注个人、群体和社区创造力的多样性。
克里斯蒂安·曼哈特强调，文化产业的发展是经济增长的关键因素之一，通过创造就业机会和开拓新市场来促进GDP增长。若适当地调动资源、才智和现代技术，以创造丰富多样和具有吸引力的文化产品和相关服务，越南将成功推动文化产业发展。
“我们很高兴看到越南的其他城市也正在申请成为该网络的成员。我相信这个国际平台将为越南文化创意产业的发展做出贡献。”曼哈特说。
回顾五年来越南文化产业的发展历程，越南国家文化艺术研究院院长阮氏秋芳表示，文化产业在直接推动社会经济发展的同时，还为越南在一体化进程中实现发展和履行联合国教科文组织公约等国际承诺注入动力。
越南文体旅游部副部长段文越表示，希望此次研讨会将使越南文化产业发展进入新的转折点，将越南文化产业适当投资、重点发展，成为可持续发展的动力和目标。
据了解，2016年9月8日，越南政府总理发布了第 1755号决定（1755/QĐ-TTg），批准《到2020年和远景展望到2030 年越南文化产业发展战略》，其中提出2020 年文化产业占GDP的比重为3%的目标。
据统计，2018年，越南文化创意产业价值达到74.65亿美元，占GDP的3.61%，创造就业岗位超过300万，占全国劳动力总数的6.1%。（完）
联合国教科文组织驻越南首席代表克里斯蒂安·曼哈特（Christian Manhart）9月12日在河内博物馆举行的“文化产业发展战略5周年（2016-2021年）落实情况”学术研讨会上做出了上述表述。
克里斯蒂安·曼哈特指出，越南文化战略侧重于发挥文化艺术创作的经济价值，关注个人、群体和社区创造力的多样性。
克里斯蒂安·曼哈特强调，文化产业的发展是经济增长的关键因素之一，通过创造就业机会和开拓新市场来促进GDP增长。若适当地调动资源、才智和现代技术，以创造丰富多样和具有吸引力的文化产品和相关服务，越南将成功推动文化产业发展。
“我们很高兴看到越南的其他城市也正在申请成为该网络的成员。我相信这个国际平台将为越南文化创意产业的发展做出贡献。”曼哈特说。
回顾五年来越南文化产业的发展历程，越南国家文化艺术研究院院长阮氏秋芳表示，文化产业在直接推动社会经济发展的同时，还为越南在一体化进程中实现发展和履行联合国教科文组织公约等国际承诺注入动力。
越南文体旅游部副部长段文越表示，希望此次研讨会将使越南文化产业发展进入新的转折点，将越南文化产业适当投资、重点发展，成为可持续发展的动力和目标。
据了解，2016年9月8日，越南政府总理发布了第 1755号决定（1755/QĐ-TTg），批准《到2020年和远景展望到2030 年越南文化产业发展战略》，其中提出2020 年文化产业占GDP的比重为3%的目标。
据统计，2018年，越南文化创意产业价值达到74.65亿美元，占GDP的3.61%，创造就业岗位超过300万，占全国劳动力总数的6.1%。（完）