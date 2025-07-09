发展数字经济 提升国家声誉

产品溯源体系仍存多项不足



在7月8日于河内举行的"产品溯源认证——推动越南数字经济可持续发展的动力"研讨会上，越南公安部国家数据中心副主任、国家数据协会执委会委员范明进大校指出，当前产品溯源体系仍存在诸多不足。



范明进表示，目前越南尚未建立统一的产品识别编码体系，相关数据仍分散在各部委和行业系统之间；现有的溯源系统尚不能全面呈现产品从原材料、生产到终端消费的完整供应链过程；对电商平台上的商品缺乏有效监管，消费者也缺乏便捷的溯源工具。此外，监管部门仍以人工方式处理数据，企业尚未被强制纳入溯源体系，溯源系统与产品质量检测之间也缺乏有效的数据互联互通，这些问题亟需加以解决。



据国家条码中心（隶属于科学技术部国家标准计量质量委员会）数据显示，全球每年因假冒商品造成的经济损失高达4670亿美元，主要集中在鞋类、服装、化妆品和药品领域。





在越南境内，假冒伪劣商品问题呈现持续恶化态势。据官方统计数据显示，2024年度全国范围内累计查处假冒及商业欺诈案件逾4.7万起，其中电子商务平台及社交媒体渠道的涉案数量呈现显著上升趋势。



国家条码中心代理主任裴伯政在分析当前市场现状时指出，流通领域的假冒商品主要存在三种典型形态：一是品牌标识仿冒，二是产品质量造假，三是商品产地虚标。值得注意的是，以美国、加拿大和欧盟成员国为代表的发达经济体已建立起覆盖生产至出口全流程的商品溯源体系，并采用加密识别码技术实施全程监管。这种先进的条码溯源机制现已成为商品进入国际市场的"数字通行证"，不仅有效促进对外贸易发展，更对国家整体形象的提升产生积极影响。

"越南完全有能力通过产品溯源实现商品识别、透明申报，并在全民监督下加强商品监管。"裴伯政强调。



NDA Trace——打造全面溯源解决方案



“绝不能容忍假冒伪劣产品存在于经济体系中，尤其是在涉及人民健康的领域。必须坚决维护消费者合法权益，保护守法经营者的正当利益，捍卫国家声誉。”范明进在引用越南政府总理范明政讲话时指出，政府总理的指示充分体现了越南党和政府在保障人民健康、打击违法乱象、强化治理纪律等方面的坚定决心。



范明进表示，从国家数据管理的角度看，构建并推广基于区块链等新兴技术的现代溯源平台，不仅有助于提升政府治理效能，保护消费者和企业的合法权益，还将有力提升国家形象，推动构建公开透明、负责任的数字经济。



他强调，具有更深远战略意义的是，这些溯源平台由越南本土企业自主研发，立足本国市场特点，逐步实现标准化，并与国家数据基础设施对接。国家数据中心将全力提供制度、技术和安全等方面的支持，助力平台可持续发展，更好服务国家治理和民众福祉。



本着上述精神，越南国家数据协会开发了“NDA Trace”溯源平台。该平台采用本土技术（如区块链、去中心化数字身份识别等）构建，有助于越南牢牢掌握数据主权，降低对国外平台的依赖，增强自主可控能力。





据国家数据协会科技部主任阮辉介绍，NDA Trace是一个集“识别”（机构、企业、产品），“认证”（商品信息与供应链活动）和“溯源”（产品全生命周期与来源查询）功能于一体的综合性平台。平台基于国家区块链基础设施 NDA Chain 和去中心化身份识别技术 NDA DID，为每件产品赋予唯一身份编码，确保其从生产到消费全过程的信息可追溯、不可篡改、公开透明。



企业可通过 NDA Trace 服务门户便捷生成产品识别信息——即 NDA Trace UID，并以二维码或 RFID 芯片形式附加在产品包装上，实现产品各环节的验证与安全追踪。



NDA Trace UID 符合国际通行的 GS1 标准，并可对接欧盟 EBSI TRACE4EU 等全球认证与溯源系统，助力越南企业在跨境供应链中实现高效连接，覆盖生产、进出口、流通及国内销售等各个环节。



在整个供应链中，从生产企业、进口商、质检机构、物流仓储单位到销售终端，各环节参与方均可通过扫描 UID 码进行验证，包括生产、进口、质检、包装、运输与销售等全过程。所有验证信息将以可验证凭证（VC）的形式完整记录于产品的生命周期中。



消费者也可通过扫描 UID，轻松获取产品来源信息、确认购买记录，并参与会员积分、客户服务等互动机制。（完）

越通社