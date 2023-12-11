双边贸易是越南与中国关系的亮点

越南与中国建立全面战略合作伙伴关系15年来，双方各领域合作成果丰硕。其中，贸易经济被认为是这一大局中的突出亮点。

目前，中国是越南第一大贸易伙伴。 而越南是中国在东盟国家中的第一大贸易伙伴，中国全球第四大贸易伙伴（仅次于美国、日本、和韩国）。

因此，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人于12月12日至13日对越南进行国事访问，期盼将两国贸易关系朝着平衡、发展、可持续的方向确立新定位。

统计数据显示，自2008年以来，越中双边贸易额增长了9倍，从2008年的200亿美元增长到2022年的近1800亿美元。其中，越南对华出口额约为580亿美元，从中国进口货物金额约达1200亿美元。

截至2023年10月，越南对华进出口总额达近1400亿美元。其中，越南对华出口额约500亿美元，比2022年同期增长5.1%，占越南对全球出口总额的17%。

与此同时，2023年，中国在对越南投资的国家和地区排名榜上已上升至第四位。

越南工贸部部长阮鸿延在谈到中国市场时强调，中国和越南拥有陆地、海上和水域边界。这一特点赋予了两国经济发展特别是边境地区和口岸贸易经济发展的优势。

阮鸿延部长认为，两国特别是两国边境地方之间的经贸合作蓬勃发展，合作关系与协作不断得到加强、拓展，并深入、务实、有效发展。但双方贸易往来与潜力不相称，口岸基础设施能力尚未得到充分发挥。

越南驻华大使馆商务参赞农德莱表示，越中经贸合作互补性很强，发展潜力巨大。双方正在加快开放市场，准许越南多种农产品、水产品、水果进入中国市场，同时越南也在快速考虑开放市场，准许中国农产品、食品进入越南市场。

谈及中国市场，越南工贸部贸易促进局副局长黄明战表示，越中两国经贸投资合作的前景和潜力仍然很大，特别是在两国经济互补性强、世界经济发展趋势向绿色经济、循环经济转型的背景下。因此，企业要抓住机遇，促进商业稳定、可持续合作，为推动越中经贸合作迈上新台阶作出贡献。（完）