及时更新新冠疫苗接种数据 与国家人口数据相连通

26日上午，卫生部和公安部联合举行新冠疫苗接种数据“清理”和6号提案实施工作组各项任务实施指南会议。河内主会场与全国逾1.1万个分会场视频连线。卫生部部长阮青龙和公安部副部长阮维玉主持会议。

阮青龙在会议上介绍了国内新冠疫苗接种工作开展情况。18岁以上人群第一和第二剂次新冠疫苗接种工作已基本完成，但第三剂次接种工作进度在放缓。他同时要求各地方加快疫苗接种进度，必须完成18岁以上人群第三剂次接种工作；在今年第二季度完成5至12岁以下儿童接种工作。目前，5至11岁儿童接种工作较为缓慢，尽管半个月以来已推进该年龄段接种工作，但接种人数仅约100万名。

关于国家人口数据与接种数据相联通实施结果，阮青龙表示，该工作未达到所期望。目前，全国接种点新冠疫苗接种剂量超过2.12亿，尽管卫生部、公安部和通信传媒部已多次指导，但截至目前，760万剂疫苗尚未录入软件系统。

加上，持有身份证和新版身份证的超过7340万人中，约4350万剂已得到确认但信息仍存在偏差等。

阮青龙要求各单位关注实施信息更新系统，迟缓时间不能超过2-3天，尽力解决当前存在的问题，确保接种数据与人口数据接轨。

公安部副部长阮维玉要求县级和乡级公安机关指导并同乡级各单位配合实施居民信息确认工作。（完）