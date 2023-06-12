及时救助海上遇险渔船船员

越南海上搜救协调中心（以下简称：中心）SAR 412号船将在海上遇险的船员阮进士先生安全送往岘港，并按规定移交给职能机构。目前，阮进士先生身体健康状况逐渐稳定，被岘港市急救中心接诊并送往医院接受治疗。

此前，6月9日下午3点，由阮廷毅先生担任船长的QNg 98064 TS号渔船在越南黄沙群岛海域进行捕捞作业时，船员阮进士先生（1992年出生，居住在广义省德普县普光乡）肚脐周围剧痛，继而波及右侧髂窝，疼痛程度逐渐加重，持续不断，患者不能进食，经常呕吐，体力严重衰弱。船上的其他船员尽了最大努力照顾船员阮进士，但船员阮进士的病情并没有好转。

到6月11日上午11点17分，船员阮进士的健康状况持续恶化是他失去知觉。当时，QNg 98064 TS号渔船距离大陆太远，距知尊（Tri Tôn）岛西北约30海里。意识到情况紧急，船长阮廷毅先生联系了越南海上搜救协调中心，请求紧急救援。

接到QNg 98064 TS号渔船上有遇险船员的信息后，越南海上搜救协调中心引导QNg 98064 TS号渔船以最快的航线前往大陆，并与越南海上医学研究所和岘港市急救中心协调，进行远程医疗会诊。通过远程医疗会诊和咨询过程，医生和护士诊断船员阮进士患有阑尾炎，到了危险的阶段，必须进行紧急治疗，否则可能会导致死亡。

面对船员阮进士极其危急的情况，6月11日15时，越南海上搜救协调中心派出SAR 412号船紧急执行救援任务。为处理重症病例，岘港市急救中心派出医疗队、医生和设备跟随着SAR 412号船执行任务。

6月11日20时33分，海上救援力量以最快巡航速度接近QNg 98064 TS号渔船，医护人员、医生和救援人员立即登上渔船，对患者进行现场抢救。经急救稳定病情后，船员阮进士被送上SAR 412号船接受专科医疗，并紧急送回大陆接受治疗。经过海上急救并接受重症监护后，患者阮进士脱离了生命危险。（完）