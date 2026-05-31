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参加2026年亚洲跆拳道锦标赛 越南跆拳道队夺得2枚金牌

越南跆拳道队在2026年亚洲跆拳道锦标赛上表现出色，在品势竞技比赛项目中夺得2枚金牌。

 

报道/越通社

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印尼媒体高度评价苏林总书记、国家主席关于东盟中心地位的信息

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越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲继续受到国际媒体和观察界的广泛关注。许多意见高度评价演讲中有关东盟中心地位的信息，以及在地缘政治竞争日益加剧的背景下，各国需要通过对话与合作来维护和平与稳定的主张。
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