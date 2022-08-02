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参加2022年国际军事比赛的军事地形参赛队正式出征
越南人民军总参谋部地图局局长黄明玉少将在仪式上发表指导性讲话时要求，军事地形参赛队要明确被交付的任务，为参加比赛做好各方面的准备。尤其是，每一名干部、教练员、运动员要练就过硬本领，秉持高度决心意志，不断提高技能和质量，力争在比赛中取得最好成绩，确保绝对安全。
同一天，坦克装甲兵种举行了赴俄罗斯参加2022年国际军事比赛（Army Games）的坦克参赛队出征仪式。
这是连续第5年坦克参赛队参加国际军事比赛。该队已积极主动按计划开展训练，着眼于重点训练内容，紧跟着比赛规则，确保质量；定期检查坦克车组成员的训练内容，评估每个车组的训练结果；吸取各职能机关和坦克装甲兵种的指导意见，及时总结经验，逐步提高训练质量。
经过不同的训练阶段，训练质量不断得到提高。全队以最高的决心随时准备赴俄参加比赛。兵种副参谋长、坦克参赛队队长武伯长上校承诺，全队将严格遵守训练计划和军队纪律，本着团结统一和高度决心的精神，力争在2022年国际军事比赛中取得最佳成绩。
坦克装甲兵种司令杜廷青少将在发表指导性讲话时对坦克参赛队成员所做出的努力以及各职能机关在赛前训练和准备工作中所提供的支持表示高度评价。杜廷青少将要求，参赛队要发扬坦克装甲部队的传统和坦克参赛队在历届国际军事比赛所取得的成绩；团结一致，主动创新，克服一切困难，圆满完成任务。尤其是，参赛队的21名同志要保持灵活，争取俄罗斯专家的帮助，充分利用训练时间，接收和使用训练场和武器装备，掌握T72-B3坦克，提高驾驶技能，根据比赛规则快速准确射击目标；严格执行比赛各项规则，本着忠实、高尚、积极学习的精神参加比赛，确保各方面的绝对安全。（完）