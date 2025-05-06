参加胡志明战役的退伍军人的回忆

《越南之声》报道，50年过去了，发生在新港桥，即今天的西贡桥的最后一战依旧刻在老兵丁讲孝的脑海里。他现在是胡志明市首德市抗战传统俱乐部副主任。当年，他所在的第4小团，在首德集结，任务是，在4月27日下午进攻新岗桥。

上级命令在早晨3时发起进攻后，必须坚守桥梁直至 4 月 28 日上午 8 点。在敌军的包围下战斗到4月28日上午8点，敌军开始从新港战船动用海军、陆军和空军激烈反击，向随下城-吉赖炮兵阵地开火。

丁讲孝回忆说，4月28日，部队发起攻击前，他和战友们一直在坚守，决心守住这座桥梁。他说： “我们中队奉命拦截敌人。当时是晚上19时，我们开进奇光寺，并决心死守。单位的决议要求每个人都战斗到最后一刻。”

在胡志明战役的最后时刻，鉴于解放军进攻神速，4月28日，战役司令部命令4月29日上午各部队同时挺进西贡。按照总进攻令，西原兵团即第3军团负责挺进西贡西北地区。当时的关键任务是，摧毁敌军古芝同偷基地的防线。胡志明市老兵陈明政回忆说： “我是百科大学一年级学生，于1970年8月26日入伍，并在320师当兵，先是在广治战斗，然后到西原，从西原又到邦美暑，再去解放西贡。最后一战是在古芝同偷。我所在的320师于4月29日解放了古芝同偷。然后分出一部挺进西贡，余部留在基地。”

在激烈的战事中，我们不能忘记著名的女炮兵大队的胜利。首德市的黎氏财曾经是C83女炮兵大队的一员，她说，当年，女炮兵作战毫不逊于男兵。她们也穿着短裤，操作火炮和迫击炮参加战斗。

她说： “4月30日11时30日，我们赶到金瓯镇，当地居民很多来看。作战时，我们不怕牺牲，我们不惜心血为国家争取独立和自由，我们希望下一代努力维护和用智慧建设日益美丽和富强的国家”。

在南方解放国家统一的欢乐日子里，首德市抗战传统俱乐部副主任丁讲孝说： “战争时期，很多同胞牺牲了。我们感谢母亲们送自己的孩子上战场，一别就是永远。胡志明市和全国人民的骄傲是获得了世界不得不承认的伟大胜利以及今天的建设和经济发展成就。”

50年过去了，退伍军人和老青年突击队员一直为自己为国家的光荣胜利做出的贡献而感到自豪。他们也高兴地目睹了胡志明市乃至国家经济和社会各方面的变化。（完）