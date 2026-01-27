原越共中央总书记农德孟会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦

在亲切、同志加兄弟般的情谊氛围中，原越共中央总书记农德孟高度评价通伦·西苏里在老挝人民革命党第十二次全国代表大会成功召开后，将越南选为出访首站具有十分特殊的意义，为两国的发展事业以及越老两国关系开启了新篇章。此访有助于彰显两国关于特别重视维护并不断发展越老两国伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系的对外路线。



农德孟坚信在以通伦·西苏里同志为首的老挝人民革命党的领导下，兄弟般的老挝将继续保持稳定、可持续发展，人民生活水平不断提高，国际地位持续得到巩固。

通伦·西苏里对越南党、国家和人民在老挝争取民族独立斗争时期以及当前国家建设与发展事业中始终给予的真诚、无私和有效支持与帮助表示衷心感谢。



他热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，并对越南近年来取得的巨大而全面的发展成就表示深刻印象。



通伦·西苏里强调，此次访问体现了老挝党和国家在同越南一道切实落实高层决议和协议的高度政治决心，继续培育和巩固越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系更加牢固、高效并务实发展。



双方一致认为，由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席精心培育的越老特殊关系是两国无价的共同财富，是两个民族生存与发展的规律；一致同意继续维持、守护并不断深化这一特殊而罕见的关系，加强战略对接，提高务实合作成效，同时重视教育两国年轻一代继续弘扬越老特殊团结的优良传统。（完）