原材料自主——推动越南农产品出口可持续发展的重要基础

2025年，越南农林水产品出口额达到700.9亿美元，创下历史新高，继续体现农业在经济增长和出口中的重要作用。然而，实践也表明，一些主力出口产品在可持续性方面仍面临挑战，出口原材料供应尚不稳定，对中长期提升原材料自主能力提出了更高要求。

据越南胡椒与香料协会介绍，2025年，胡椒继续是越南香料出口的主力产品，出口量超过24.7万吨，占香料出口总量的59.3%；出口额达16.6亿美元，在香料出口总额21亿美元中占比显著。

在出口增长的同时，越南还进口了4.2万多吨胡椒，进口额达2.662亿美元，较2024年分别增长16.2%和51.1%。这一趋势一方面体现了越南在胡椒加工和再出口领域的中心地位，另一方面也反映出在出口需求持续保持高位的背景下，对原材料的需求不断增加。

越南胡椒与香料协会秘书长黎越英表示，初步评估显示，2026年胡椒产量或较2025年下降约15%—20%。在全球市场对该产品需求持续增长的情况下，这对维持并扩大出口原料供应提出了新的要求。

除了胡椒外，多年来越南腰果产业同样面临原材料供应不足的问题。据越南腰果协会介绍，目前国内原料供应仅占10%以上，约90%的腰果原料依赖进口。2025年，越南腰果出口额突破52亿美元，创下新高，而原料进口额也达到约45亿美元。

值得关注的是，越南腰果原料主要进口自柬埔寨和科特迪瓦，而这两个供应国正加快推进深加工发展，逐步减少原料出口。

椰子产业在2025年呈现积极增长态势，出口额接近5.34亿美元，同比增长36.6%，超过火龙果，跃升为越南水果蔬菜出口中的第二大产品。然而，越南椰子协会指出，原料供应不稳定仍是影响该产业可持续发展的因素之一，在部分时期，企业不得不通过进口原料以维持出口合同的履行。

越南椰子协会主席阮氏金清认为，提高种苗质量是提升椰子出口产量和质量的基础性解决方案。同时，顺应当前消费者更加青睐绿色、清洁、可追溯产品的趋势，也要求椰子产业加快采用可持续种植方式，推进综合病虫害管理和安全植保措施。

从胡椒、腰果、椰子等产业的实践来看，原材料自主不仅是单个企业或单一行业面临的问题，而正逐步成为越南农业发展的战略性课题。在有效管控投入要素的基础上，越南农产品出口将更加主动地提升质量控制生产要素、成本效率和国际市场竞争地位。（完）