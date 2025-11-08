原始村落沙坪——西昆岭大山中的瑶族青苔屋村落

隐匿在海拔一千多米的西昆岭山脉之下，沙坪（Xà Phìn）——瑶族的“青苔屋村”，被原始森林与白云环抱，气候四季清凉宜人。

位于宣光省清水边境乡沙坪“青苔村”，是瑶族同胞世代居住的地方，全村共有54户, 270人。

这里的房屋多为高脚屋，屋顶用棕榈叶覆盖。这些铺满青苔的高脚屋，与白云、梯田和古老的山雪茶树交织在一起，展现出边境地区独特而古朴的美。

与伊子（Y Tý）哈尼族人在平地兴建的夯土墙的房屋不同，沙坪的高脚屋设计不仅美观，而且能很好地保温——冬暖夏凉。

走进沙坪，仿佛踏入了真实的童话世界。层层叠叠的木质高脚屋，屋顶青翠的苔藓在山腰间若隐若现，掩映在绿意盎然的田野与森林之中。

地处海拔逾千米的地势，加上高湿度与多雨气候，为苔藓的生长提供了理想环境。每一顶棕榈叶屋顶都要经历十年之久，青苔才开始覆盖；那些已有数十年历史的屋顶，如今早已被浓密的绿色包裹。世上再无第二个“青苔村”，它是大自然赐予沙坪的独特“特产”，无法复制，也无法重现。

青苔的绿色，与山林、玉米田、稻田的绿色相互辉映；到了稻谷金黄的季节，又与金色相融，绘就一幅壮丽而诗意的山水画。每一座房屋，都是时间与自然共同创造的生命之作。

沙坪的瑶族人深爱着这些长满青苔的棕榈叶屋。它不仅是住所，更是人与自然、人与传统紧密相连的象征。一顶棕榈叶屋需用八千到一万片叶子，层层叠叠精心铺设，以防漏水。苔藓随岁月生长，成为天然的“空调层”，让房屋夏凉冬暖。

这些瑶族高脚屋代代相传，经年不衰，承载着民族的传统与记忆。

瑶族妇女。图自越通社

沙坪得天独厚的自然条件也孕育了特有的植物，其中最具代表性的就是山雪茶。这种珍贵的茶叶已成为这片土地的文化象征。

沙坪的山雪茶树多为百年古树，自然生长，枝干粗壮，布满青苔，树冠伸展，展现出在高山严寒中坚韧不屈的美感。尤其是，这些茶树吸纳了山林的雾气精华，使得茶香独特——清爽甘醇，芬芳悠远。

每逢九月底、十月初，沙坪村的梯田便披上金黄的稻浪，映衬着青苔屋顶，构成一幅宁静、浪漫而雄伟的画卷，吸引众多游客前来观赏。

为宣传清水乡自然风光、人民风貌及各民族独特的文化特色， 2025年“金色季节——青苔屋村”沙坪节 于 2025年10月4日 在 宣光省沙坪村乡文化旅游村 隆重举行。期间举办丰富多彩的活动，如 割稻比赛、打糍粑比赛、民族传统体育竞技和民间游戏等，生动再现山区人民在丰收季节中的劳动与生活场景。

此外，游客还有机会体验茶文化空间，探访古老的山雪茶林和豆蔻林，欣赏 传统青苔屋架高脚木屋以及 层层叠叠的梯田景观，共同感受宣光山区雄伟而诗意的自然画卷。（完）