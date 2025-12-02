即日起中国游客可在越南扫码支付

自今日（12月2日）起，中国游客在越南全国各地的购物、餐饮及旅游场所，可直接使用熟悉的移动支付应用扫码支付（VIETQR Global）。



这是由越南国家支付公司（NAPAS）与银联国际（UnionPay International，UPI）、中国工商银行（ICBC）以及越南外贸股份商业银行（Vietcombank）在河内共同举行的“越南-中国二维码互联互通合作发布会”上公布的消息。



据悉，各家商店、商业中心、餐厅及零售系统（如Central Retail旗下超市、Highlands Coffee、Sun World属下旅游景点等）均已做好接受中国游客二维码支付的准备。该服务有望为游客带来“快速—便捷—安全”的支付体验，同时助力越南企业更有效地吸引来自中国这一重要市场的大量游客。



此次互联互通是UPI和NAPAS开展技术对接一年多来的成果。此前，两家机构于2024年10月在两国高层领导见证下签署了合作备忘录。



按照计划，反向支付通道也将于2026年初建成，届时越南游客可通过NAPAS成员银行的应用在中国扫码支付，实现两国二维码支付的双向互通，从而打造覆盖两国居民旅游、商贸和日常消费需求的完善跨境二维码支付生态体系。

银联国际副总裁兼总经理王立新在发布仪式上发言时表示，越南是中国在贸易与旅游领域的重要市场。银联已在越南构建了较为完善的受理网络。优化跨境支付体验，将进一步便利中越双方的经贸往来及人文交流。银联国际将继续与NAPAS合作，构建更安全、更高效的区域支付生态。



NAPAS总经理阮光明强调，在越南国家银行的指导下，作为国家零售支付基础设施的运营单位，NAPAS积极推进国际互联互通，开展与区域各国跨境支付解决方案的落地。此次越中二维码互联互通合作是NAPAS、UPI及相关银行密切协作的成果，不仅为两国人民提供顺畅的支付体验，还进一步加强金融连接，促进本币结算，并推动双边贸易和旅游发展。



从今天正式开通服务，标志着越中支付互联迈出关键一步，为在年末旅游旺季到访越南的中国游客带来更多便利。(完)