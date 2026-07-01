印日合作为东盟和越南带来新机遇

据乌卢皮·博拉博士分析，在当前背景下，地区和平与稳定不仅取决于传统安全因素，还与贸易、技术和供应链保障能力密切相关。因此，印度和日本加强合作，构建具有韧性的供应链、减少对单一供应源的依赖并推动可持续互联互通基础设施，将有助于在印度洋-太平洋地区形成一个更加平衡的经济结构。



这位专家认为，维护国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）以及航行自由和基于规则的国际秩序原则，仍是印日合作的重要基础。在东海和华东海局势复杂演变的背景下，新德里与东京之间的协调将对包括越南在内的东盟各国产生积极意义。



在评价东盟的作用时，乌卢皮·博拉博士认为，该地区在印度和日本的政策中均占据中心地位。她表示，构建日本—东盟—印度三方合作框架（JAI）的设想可在供应链、数字互联互通、造船、国防工业和绿色转型等领域创造更多合作动力。



对于越南，乌卢皮·博拉博士认为，越南具备充分条件成为与印度和日本的三方合作机制中的重要伙伴。日本在资金、技术和工业管理方面具有优势；印度拥有庞大的市场、人力资源和数字技术能力；而越南正在成为电子、半导体和高科技制造领域极具吸引力的投资目的地。这些互补优势可为经济安全、供应链、数字化转型、绿色转型和海上安全等领域的合作项目奠定基础。



最后，乌卢皮·博拉博士认为，当前的关键不在于缺乏合作需求，而在于建立有效的落实机制、明确优先领域并将构想转化为具体项目。如果得到正确推进，印度和日本与东盟特别是越南的合作，将有助于加强经济和技术互联互通，同时巩固印度洋—太平洋地区的和平、稳定与基于规则的国际秩序。（完）