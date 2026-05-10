印度-越南商会主席：印越加强合作正当其时

值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义与成果、双边合作前景以及印度-越南商会（IVCCI）在推动落实两国协议进程中的作用，对IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）进行了采访。



在评价此次访问的意义时，鲁亚先生认为，目前是印度和越南推动更深层次合作关系的契机。IVCCI主席称，双方在苏林访印框架下签署多项合作文件，是迈出的重要一步，体现了两国领导人在推动双边关系取得实质性发展的决心。



鲁亚强调，印度和越南经济增长迅速，拥有坚实的农业基础，同时都在大力推动科技、电子和信息技术的发展。这些领域具有巨大的合作潜力。



在信息技术领域上，IVCCI主席认为，印度可以发挥其在人力资源和经验方面的优势，与越南科技企业在开发数字解决方案和创新进程中进行合作。此外，两国在农产品方面可以互为补充，其中包括扩大榴莲及多种蔬菜水果的市场准入。



汽车工业和城市发展领域也开启了许多新的合作机会。鲁亚高度评价越南企业，特别是 VinFast在印度的存在，并认为这是在这一拥有十亿人口的国家对绿色交通、城市发展和住房需求巨大的背景下迈出的重要一步。



IVCCI主席认为，越南拥有许多引人入胜且多样化的自然景观，非常适合成为印度剧组的取景地。如果能够出台更多合适的优惠政策，越南可以吸引更多来自印度的电影项目，从而助力推广国家形象并促进旅游业发展。



此外，越南与印度可在海事、物流、石油等领域中深化合作。



IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚坚信，借助越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问所带来的动力，在印越商会等企业对接机制的支持下，越南与