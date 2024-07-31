印度驻越大使：发展越印全面伙伴关系

值此机会，印度驻越南大使桑迪普·阿里亚（Sandeep Arya）就此访接受新闻媒体机构记者的采访。



目前，越南与印度全面战略伙伴关系正在蓬勃发展。对于两国合作关系近年来取得的突出成就，印度驻越南大使桑迪普·阿里亚表示，印度与越南的关系实际上比两国建交的1972年还要早。虽然1972年两国建立了全面外交关系，但他认为，1947年至1972年也是两国关系中一个非常重要的时期，当时胡志明主席和印度领导人的关系密切，为两国关系奠定了坚实基础。



52年来，两国关系逐步稳定提升到新水平，现已成为全面战略伙伴关系。在此过程中，两国在联合国和其他多边论坛上的政治理解、合作与相互支持十分明显。在经贸关系方面，双边贸易额从不足2亿美元，目前已达到150亿美元。两国在民间交流、文化、瑜伽、佛教、国防安全等方面的合作也取得了丰硕成果。在如此坚实的基础上，范明政此访将成为两国关系不断发展的另一个证明。





印度驻越南大使桑迪普·阿里亚。图自越通社

对于范明政访印之旅对两国友好合作关系发展的意义，桑迪普·阿里亚表示，这是双方回顾特别是自2016年两国建立全面战略伙伴关系以来在政治、贸易、经济合作、民间交流和国防安全等领域取得成就的一个非常重要的机会。



对于两国未来优先合作领域，桑迪普·阿里亚认为，在世界局势复杂多变的背景下，对越南和印度而言，经济增长、国家发展和繁荣、促进贸易投资合作和企业交流是重要优先事项。



另外，科技也是一个极为重要的领域，包括电信、数字技术、向清洁能源过渡的技术或军事技术等新兴技术。他认为，双方将推动全面战略伙伴关系可持续、有效发展，并开辟新合作领域。



桑迪普·阿里亚认为，印度和越南在处理国际问题上有相似之处。这是两国有效合作、推动国家发展，并发挥两国在世界和地区上作用和阐述两国立场的基础。可持续发展、能源转型、应对气候变化、以全球视野处理冲突和政治问题是发展中国家的问题，也是印度和越南共同关心的问题。因此，立场的相似再次证实了双方更加密切合作的愿望，满足双方乃至世界和地区的利益。东盟和湄公河-恒河合作框架将成为双方深化合作关系的有效机制。（完）