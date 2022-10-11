印度推动与东盟各国签署自贸协定

各国家之间的自由贸易协定得到签署有助于为贸易投资创造便利条件。印度已正在同各国积极开展合作，从而推动国际贸易关系。截至目前，该国已同各国签署13项自贸协定。

东盟市印度的重点地区之一。双方文化和宗教有许多相同之处。在地理位置方面，东盟毗邻印度，特别是靠近印度东北地区。十年来，基于印度东向政策，双方之间的贸易投资呈现发展势头。在2021-2022年阶段东盟与印度两国之间的货物贸易增加至1104亿美元。部分主要协定对印度与东盟贸易关系增长息息相关。

于2003年举行的第二次东盟-印度首脑会议上，东盟与印度全面经济合作框架协定正式签署。该协定已为双方谈判和签署有关货物、服务和投资的各项自贸协定查下重要前提，如2009年8月签署并于2010年1月生效的《东盟-印度货物贸易协定》（AITIGA）；2014年11月先后签署并于2015年7月正式生效的《东盟-印度投资协定》和《东盟-印度服务协定》两项协定。

因贸易投资市东盟和印度经济合作中的有限领域之一，因此AITIGA一直在双边合作中发挥作用，自协定生效后，双方贸易货物大幅增长，十年来出口和进口分别增长23%和55%。

此外，印度还与新加坡和马来西亚签署全面经济合作协定，与泰国签署早期收获计划（EHS） 。（完）