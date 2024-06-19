印度希望与芹苴市推动在旅游、教育和文化领域的合作

19日上午，印度驻胡志明市总领事马丹·莫汉·塞西（Madan Mohan Sethi）在与芹苴市人民委员会副主席阮现实和该市各厅局领导代表举行工作座谈时表示希望与包括芹苴市在内的九龙江三角洲地区各旅游景点建立更多旅游连接、宣传推广活动。

马丹·莫汉·塞西表示，除了胡志明市和河内市等各大目的地外，印度人也希望了解越南其他地方。为了吸引印度游客赴芹苴市，他认为芹苴市应集中对印度东南地区等具体地区推广旅游，因该地区居民十分喜欢九龙江三角洲地区水乡西部景观和天气。

在今日的座谈结束后，印度驻胡志明市总领事馆将同芹苴市有关单位制定适合双方的合作计划，向印度人推介芹苴市旅游和文化。2023年，赴越南的印度游客超40万人次。每个印度人在出境旅游时将消费1000至2000美元。马丹·莫汉·塞西表示希望，未来芹苴市将与印度旅游公司合作，使更多印度游客来到该市旅游。

马丹·莫汉·塞西还表示，今后将有越南航空公司在印度开设代表处。芹苴市拥有国际机场，可与各家航空公司合作，开通芹苴市至印度各大城市的直达航线。

马丹·莫汉·塞西在涉及教育培训领域时建议双方加强该领域的合作，为双方大学生进行短期培训创造条件。

芹苴市人民委员会副主席阮现实对马丹·莫汉·塞西关于在该市医科大学建立“印度角”的建议表示赞同。“印度角”将成为一大亮点，有助于增进芹苴市学生和人民对印度国家和风土人情的了解。

阮现实建议今后双方合作方向应集中于高科技农业、加工工业，投资、旅游、卫生、教育培训和高科技等的合作。芹苴市希望，印度驻胡志明市总领事发挥桥梁纽带作用，促进印度进出口企业与芹苴市大米、水产品、农产品和加工农产品企业的对接；配合实施信息技术、生物技术、卫生等领域的教师和大学生互换计划；配合举行越南-印度文化艺术交流活动，旨在增进芹苴市人民对印度的了解。（完）