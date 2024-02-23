印度尼西亚推动保护水资源的各项措施

印度尼西亚（印尼）通信和信息部（KOMINFO）与环境和林业部（KLHK）共同举办“维护印尼水质”研讨会。这是将于2024年5月18日至25日在巴厘岛举行的第十届世界水论坛（WWF）的一项筹备工作之一。

越通社驻雅加达记者报道，印尼环境和林业部环境污染和退化控制总局局长Sigit Reliantoro先生向媒体记者表示，第十届世界水论坛将重点介绍印尼最近实施的水资源监测和控制的各项措施，创建一个多边论坛，供参与国分享维护水质的经验和方法，以提高生活质量。

Sigit Reliantoro先生透露，印尼将在第十届世界水论坛期间举行一场研讨会，介绍印尼基于河流、湖泊流域和苏巴克的水资源管理系统，并分享印尼的水资源监测和控制系统。

Sigit Reliantoro先生还透露，第十届世界水论坛将重点讨论评估水质和生态系统健康，改善水资源与社区健康，保护淡水、地下水和海洋生态系统，控制污染水源等当务之急问题。

Sigit Reliantoro先生表示，关于2023年环境质量指数（EQI）的数据，印尼的环境保护绩效得到积极改善，较2022年上升了0.12分，在100分制上达到72.54分，完成了国家目标。（完）