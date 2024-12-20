印度尼西亚与10个国家合作打击IUU捕鱼行为

越通社驻雅加达记者报道， 印度尼西亚通过加强区域合作，与10个国家建立合作关系，旨在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕鱼行为，意在保护渔业资源以及维护海洋生态系统的可持续性。

印尼海洋事务和渔业部(KKP)通过海洋和渔业资源监督总局长彭·努格罗霍·萨克索诺（Pung Nugroho Saksono）于12月19日表示，印尼已与《地区行动计划》（RPOA-IUU）的成员国建立合作关系，以促进负责任的捕捞实践，包括在地区范围内打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕鱼行为。参与国家包括印尼、澳大利亚、文莱、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、巴布亚新几内亚、新加坡、泰国、东帝汶和越南。

RPOA 是一个由该地区11个国家组成的区域性论坛，其宗旨是达成共同承诺，以防止和打击非法捕鱼行为，并实现渔业和海洋资源的可持续管理。

各国一致同意共享受保护和管理物种的数据，法规信息，管理计划及目标市场信息；IUU渔船名单，渔船跨国边界活动和详细信息，捕捞许可信息及IUU事件报告等六类关键数据。

RPOA-IUU秘书处副主任埃科·鲁迪安托（Eko Rudianto）表示，这一数据共享机制将有助于解决地区内的各种挑战。通过数据共享机制及跨境合作，RPOA-IUU 预计将继续作为一个战略平台，推动绿色经济政策的实施。这一共同承诺旨在打造一个无IUU捕捞行为的渔业区域，并支持地区的可持续发展。 （完）