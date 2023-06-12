印度尼西亚与新加坡就开发新首都签署合作协议

印度尼西亚（印尼）国家首都努桑塔拉政府（OIKN）与新加坡国家电力投资集团（SPIC）和新加坡 JOE Green Pte Ltd 公司 于6月8日签署了关于努桑塔拉新首都（IKN）开发的保密协议（NDA）。

印尼国家新首都努山达拉投资局副局长阿贡（Agung. Wicaksono）在新加坡举行的生态周活动框架内同新加坡国家电力投资集团顾问Steven Yeo先生和JOE Green Pte Ltd 首席执行官 Boediman Widjaja 先生签署了协议。

Steven Yeo先生在一份声明中说：“国家电力投资集团认为努桑塔拉是一个绝佳的投资机会，我们期待着合作”。而，Boediman Widjaja 先生确认 JOE Green 致力于通过使用回收材料支持可持续发展，“努桑塔拉拥有所有激励措施， 是投资的理想场所。”

努桑塔拉位于婆罗洲岛东海岸，比雅加达高近四倍，总面积256,142公顷，其中海面面积68,189公顷，是印尼根据2022年第13号法律设立的新首都。国家首都努桑塔拉政府是努桑塔拉的管理机构，其负责人拥有总统任命的内阁部长的头衔。（完）