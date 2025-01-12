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印度媒体：越南旅游业未来将实现强劲增长

越通社驻新德里记者援引印度当地媒体报道称，随着中产阶级的不断增加，越南、印度和印度尼西亚的旅游业将在未来迎来“爆发式”发展。

法国酒店集团雅高（Accor SA）执行副总裁让·雅克·莫兰（Jean-Jacques Morin）日前在曼谷发表讲话时认为，随着中产阶级的不断增加，其经济稳定性增强，同时更倾向于优先追求独特的体验而非物质财富，越南、印度和印尼三国已经做好准备实现显著增长。这一趋势因新冠肺炎疫情爆发而被进一步加速。莫兰指出：“消费者行为已经发生了显著变化。如今，人们更重视服务和体验，而非物质商品。”

 

莫兰认为，东南亚地区，尤其是印度，为旅游业发展提供了巨大增长潜力。新加坡、泰国和日本将继续表现强劲，同时，越南和印度尼西亚等成为新兴市场。

莫兰预测，旅游市场中“Z世代”游客人数将显著增加。这些年轻游客在餐饮方面的消费显著增加，并更倾向于选择度假旅行。

越南凭借其丰富的自然资源、独特的文化魅力以及稳定的经济环境，正吸引越来越多国际游客。2024年，旅游业被视为越南经济社会的一个亮点。国际游客人数达近 1750 万人次（增长 38.9%），国内游客人数估计达 1.1 亿人次（增长 1.6%），旅游总收入估计达 840 万亿越南盾（增长23.8%）。2025年旅游业目标是全面复苏，接待国际游客人数2200~2300万人次，国内游客人数1.2~1.3亿人次，对GDP的贡献率为6%至8%，总收入达9800~1050万亿越盾，创造550万个就业岗位。到2030年，旅游业将实现绿色增长，接待3500万国际游客和1.6亿国内游客。（完）

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越南政府总理范明政返回河内，圆满结束对老挝的访问之旅

越南政府总理范明政返回河内，圆满结束对老挝的访问之旅

据越通社特派记者报道，1月10日晚，越南政府总理范明政和越南高级代表团已返回河内，圆满结束应老挝总理宋赛·西潘敦邀请，于1月9日至10日对老挝人民民主共和国进行访问并共同主持越老政府间双边合作委员会第47次会议之旅。
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