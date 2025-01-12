印度媒体：越南旅游业未来将实现强劲增长

法国酒店集团雅高（Accor SA）执行副总裁让·雅克·莫兰（Jean-Jacques Morin）日前在曼谷发表讲话时认为，随着中产阶级的不断增加，其经济稳定性增强，同时更倾向于优先追求独特的体验而非物质财富，越南、印度和印尼三国已经做好准备实现显著增长。这一趋势因新冠肺炎疫情爆发而被进一步加速。莫兰指出：“消费者行为已经发生了显著变化。如今，人们更重视服务和体验，而非物质商品。”

莫兰认为，东南亚地区，尤其是印度，为旅游业发展提供了巨大增长潜力。新加坡、泰国和日本将继续表现强劲，同时，越南和印度尼西亚等成为新兴市场。

莫兰预测，旅游市场中“Z世代”游客人数将显著增加。这些年轻游客在餐饮方面的消费显著增加，并更倾向于选择度假旅行。

越南凭借其丰富的自然资源、独特的文化魅力以及稳定的经济环境，正吸引越来越多国际游客。2024年，旅游业被视为越南经济社会的一个亮点。国际游客人数达近 1750 万人次（增长 38.9%），国内游客人数估计达 1.1 亿人次（增长 1.6%），旅游总收入估计达 840 万亿越南盾（增长23.8%）。2025年旅游业目标是全面复苏，接待国际游客人数2200~2300万人次，国内游客人数1.2~1.3亿人次，对GDP的贡献率为6%至8%，总收入达9800~1050万亿越盾，创造550万个就业岗位。到2030年，旅游业将实现绿色增长，接待3500万国际游客和1.6亿国内游客。（完）