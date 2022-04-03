印度企业将越南视为东盟潜力市场之一

印度企业选择越南、印度尼西亚、马来西亚和新加坡扩大投资，因为这些都是最具发展潜力的市场。

据预计，这些企业在东盟各国的收入将在未来12个月内实现增长。

这是渣打银行（Standard Chartered）最近调查的结果。调查结果显示，49% 的印度企业表示，正致力于扩大在

越南

的活动。

东盟

的消费市场日益扩大，人力资源丰富、熟练，以及通过自贸协定进入国际市场的能力是

印度企业

考察后决定扩大经营的重要因素。

渣打银行越南分行行长米歇尔·维（Michele Wee ）表示，越南是拥有庞大的国内市场、年轻的人口、精通技术的高素质人力资源、竞争力强的成本，在成为多项自贸协定的成员后有更多优势和地理位置非常便利的一个快速发展的经济体。越南同时也是全球供应链的重要环节。渣打银行的代表表示，相信越南将继续为外国投资者和企业带来有吸引力的商业和投资机会。（完）