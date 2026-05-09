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印度专家：越印关系正处在强劲发展轨道上

普拉丹表示，苏林总书记、国家主席此次访问印度的最大意义在于将印越关系带入了一个新的发展阶段，从传统友谊基础转向多维度、务实且面向未来的战略合作框架。两国将关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”，反映了在地缘政治、经济关系、海洋利益以及文化连接方面日益密切。
越共中央总书记、国家主席苏林与印度总理纳伦德拉·莫迪共同见证两国合作文件的交换。图自越通社

在越共中央总书记、国家主席苏林结束对印度的国事访问后，印度前国家安全副顾问S.D.普拉丹（S.D. Pradhan）就此访的意义和成果接受了越通社驻新德里记者的采访。

S.D.普拉丹表示，此访的最大意义在于将印越关系带入了一个新的发展阶段，从传统友谊基础转向多维度、务实且面向未来的战略合作框架。两国将关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”，反映了在地缘政治、经济关系、海洋利益以及文化连接方面日益密切。

在访问期间，双方签署了13项协议和谅解备忘录，并公布了5项重大倡议，表明双边合作不再局限于政治、国防等传统领域，而是拓展至数字技术、人工智能、半导体、稀土、制药、物流、旅游和文化遗产保护等新兴领域。

两国还公布了5项重大倡议，包括：提升双边关系、设定到2030年双边贸易额达250亿美元的目标、越南参与印度提出的“印太海洋倡议”、为一些农产品开放市场等。

普拉丹指出此访在四个以下方面具有战略意义：

第一，此访将更高层次的合作制度化，使两国关系从领域合作转向更全面、更可持续的战略联系。

第二，双边合作显著扩展到传统国防支柱之外，涉足人工智能、金融科技、数字支付、制药等新兴领域。

第三，此访显示了两国在海洋问题和印太愿景上的高度共识。越南参与“印太海洋倡议”被认为是重要一步，体现了对和平、航行自由、可持续供应链以及以国际法为基础的地区秩序的共同承诺。

第四，双方肯定了推动经济合作的决心，设定了到2030年双边贸易额达250亿美元的目标，扩大农产品市场准入，加强投资、生产和物流联系。普拉丹表示，苏林总书记、国家主席在孟买与企业界的接触表明，越南特别重视私营部门，并希望在人工智能、清洁能源、物流、数据中心和研发等未来关键领域推动合作。

普拉丹认为，要落实此访中达成的承诺，最重要的是建立有效的实施机制，有明确的路线图和高级别监督机制。双方需要推动主要经济中心之间的直飞航班连接，加强供应链对接，鼓励私营部门投资，并改善营商环境。

普拉丹还指出，两国需要在东盟、联合国、印太地区和全球事务中进一步推动合作，促进人文交流，为双边关系奠定坚实的民意基础。

普拉丹强调：“此次访问的真正成功，将取决于将各项协议和谅解备忘录转化为国防、贸易、技术和互联互通领域具体项目的能力。如果有效落实，越印关系完全可以成为亚洲最重要的双边关系之一。”（完）

报道/越通社

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