印度专家期待扩大与越南的创新合作

在越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问期间举行的越印创新论坛期间，越通社驻新德里记者就两国在科技、创新和创业领域的合作前景采访了印度专家。

印度电子与信息技术部下属Bhasha数字语言部门及创业中心执行主任阿米塔布·纳格（Amitabh Nag），越南和印度在创业生态系统方面拥有许多互补优势，双方都拥有高素质的人力资源并重视新兴技术领域的发展。

阿米塔布·纳格认为，越南和印度渴望在2045年和2047年发展成为发达国家。因此，两国的创业组织和协会可以构建共同合作生态系统，面向拓展国际市场。

阿米塔布·纳格在提及人工智能和语言数据时表示，越南语目前已整合到印度的语言平台中，允许将印度各语言的内容无缝转换为越南语的文本或语音。他希望今后印越两国将在创业生态系统、人工智能和语言数据领域中进一步大力促进合作。

与此同时，RIKA India、RIKA研究院及DTECH等创业公司的联合创始人拉尼特·查特吉（Ranit Chatterjee）博士高度评价越印创新论坛的意义，认为这是连接两国创业公司的重要平台。

拉尼特·查特吉认为，由于越南和印度在灾害风险方面有许多相似之处，灾害管理和应对气候变化是潜力巨大的合作领域。创业公司可以在开发服务于南亚和东南亚灾害管理与应对的技术解决方案方面发挥重要作用。

查特吉认为，两国可以合作开发应用人工智能的机器人以及量子技术等先进技术，以支持有效管理共同风险。

印度专家相信，越共中央总书记、国家主席苏林的访问将为越南与印度在创新创意、数字技术和创业领域的合作注入新动力。（完）