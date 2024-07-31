印度专家强调越南是东南亚的可靠伙伴

普拉比尔·德认为，在世界局势复杂多变的背景下，范明政访印之旅具有积极意义。自纳伦德拉·莫迪第三次连任印度总理以来，这是越南高层领导人首次访问印度。印度和越南是许多领域的伙伴。此访一定为双方带来许多良好倡议和重要计划。

另外，越南是东盟的骨干成员国之一。印度与东盟关系提升为全面战略伙伴关系。因此，此访对东盟与印度的关系具有巨大意义，为推动东盟与印度关系以及印度与越南关系带来许多机会。

至于双边合作潜力，普拉比尔·德认为，印度和越南是彼此的可靠伙伴，近年来，双边贸易额超150亿美元。两国的投资也在强劲增长，许多印度公司一直在农业、消费品生产和商品服务等领域对越南进行投资。越南公司也来印度投资。他建议两国通过试点自由贸易协议加强贸易关系。

两国贸易往来和民间交流活动日益发展，两国之间直达航线增至每周60趟航班，接待游客量猛增，带动双边贸易投资合作也大幅增加。

除了航空外，两国仍维持海上的连接，有计划通过扩建泰缅边境至老挝再至越南河内的三方高速公路来加强陆地的连接。

普拉比尔·德强调，越南是关于印度洋-太平洋战略的愿景（AOIP）计划和项目的重要伙伴之一，同时也是拥有一批支持航运和海港发展的海洋规划和项目的重点国家。印度和越南在此领域的合作机遇较多。

目前，印度阿达尼集团正在推进越南一个海港的开发项目。 在绿色能源方面，普拉比尔·德表示，这是应对气候变化目标和净零排放议程的一部分。他认为，范明政的此访将为越南和印度在气候和可再生能源领域建立合作关系创造机会。（完）