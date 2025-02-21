印度专家助力越南保护与修缮美山世界文化遗产

广南省人民委员会同印度考古研究所（ASI）在唯川县唯富乡美山世界文化遗产配合展开美山世界文化遗产E、F塔区保护、修缮与重建项目（2025-2029年阶段）。

E、F塔区共由11座塔组成，其中E组包括8座建筑（E1-E8），F组包括3座塔（F1、F2、F3）。这些遗迹被越南和印度专家评为需要进行紧急修缮和保护的文化遗产。

广南省人民委员会副主席潘太平感谢印度政府和专家近年来已帮助广南省修缮美山塔区，同时建议，在对 E、F塔区的现状进行全面、详细评估的基础上，越南和印度专家一致认为，在修缮过程中必须始终坚持核心原则，即最大程度地保护遗迹的原始价值。

潘太平表示，开展修缮工作的时候，必须对每个细节保持极度谨慎，尤其是在更换材料的使用方面。广南省人民委员会副主席要求维川县、美山世界文化遗产管理委员会及相关部门全力支持修缮和保护工作，确保项目顺利推进并按时完成。

越南和印度专家强调，在遗迹修缮过程中，专家、学者将主要采用加固和保护原始结构的方案，确保其稳固性和真实性。

印度考古研究所所长什里·阿兹米拉·比马（Shri Azmira Bhima）希望，项目的实施将有助于保护E、F塔区的原始价值，同时为提升干部队伍管理和业务能力水平，打造一支熟练掌握遗产保护技能的队伍做出贡献。（完）