印度——越南企业投资沃土

据越通社驻新德里记者报道，3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会，吸引了从事冷库与电子、航空、旅游、农产品、菠萝天然纤维材料以及相关制造和服务业等多个领域的众多越南企业的关注。



越南驻印度商务参赞裴中尚在研讨会上致辞时认为，印度2026-2027财年联邦预算标志着印度经济管理方式朝着“基于信任的治理”模式的重要转变。2025年新颁所得税法的实施，以及朝着简化和透明方向实施的海关手续改革，是积极的信号，为越南企业有信心在印度市场扩大投资和经营活动创造条件。



今年印度预算优先吸引对数据中心、数字技术服务、半导体制造 (ISM 2.0)、生物制药 (SHAKTI倡议) 和可再生能源等战略领域的投资，同时核查《外汇管理法》(FEMA)，旨在为国际资本流动构建更有利的框架。



印度2026-2027财年联邦预算显示出其经济管理方式的结构性转变，即从在较大程度上依赖财政支撑转向构建透明、稳定且基于信任的营商环境。这对越南企业具有重要意义，因为2025年所得税法流程更简化和采用人工智能的数字海关系统等改革，已直接降低了合规成本和清关时间。除了程序改革，印度还明确瞄准半导体、数字技术、生物制药和可再生能源等高增长领域，为越南企业参与新的价值链开辟了广阔的合作空间。此外，将预先裁定机制的有效期延长至5年，也有助于提高法律稳定性，使投资者能够以更低的风险水平制定长期计划。



在印度继续保持增长势头并改善国际资本流动法律框架的背景下，这可视作一个有利的“机会窗口”，供越南企业加强其在该潜力巨大市场的存在并有效开发该市场。因为对越南企业而言，印度的新预算不仅开辟了接触高科技产业和庞大消费市场的机遇，还有助于降低程序性风险并提高业务可预测性。这被视为各家越南企业加强在印度市场存在的有利时机，尤其是在制造业、服务业和出口领域。



越南驻印度商务处强调，将继续陪伴、支持并为越南企业了解和开展在该市场投资活动的过程中提供信息咨询。（完）