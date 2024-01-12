印尼总统佐科·维多多抵达河内 开始对越南进行国事访问

国家主席办公厅主任黎庆海、河内市人民委员会主席陈士青、外交部副部长何金玉、越南驻印尼大使谢文聪；印尼驻越南大使丹尼·阿卜迪（Denny Abdi）和大使馆工作人员等来到河内内排国际机场迎接佐科·维多多总统。



陪同佐科·维多多总统出访的有：印尼外交部部长蕾特诺·马尔苏迪（Retno Marsudi）、国有企业部部长艾瑞克·托希尔（Erick Thohir）、工业部部长阿古斯·古米旺·卡达萨斯米达（Agus Gumiwang Kartasasmita）、海洋事务与渔业部部长萨克蒂·瓦赫尤·特伦哥诺(Sakti Wahyu Trenggono)；总统府办公厅主任穆尔托科(Moeldoko)、总统顾问颜蒋乐（Gandi Sulistiyanto Soeherman）和印尼驻越南大使丹尼·阿卜迪（Denny Abdi）等。



佐科·维多多，1961年6月21日出生。2014年当选印尼总统，当年10月正式就任印尼总统职务，任期5年（2014-2019年）。2019年7月，佐科·维多多再次当选新一届总统，当年9月就任总统职务，任期5年（2019-2024年）。



这是第二次佐科·维多多对越南进行国事访问，此前他于2018年9月曾访问越南。此次访问有助于进一步密切两国建交近70年来的传统友好关系。



此次访问也是双方继续就推动越印战略伙伴关系走向深入和务实，开发在各领域的合作潜力和机遇的良好机会。（完）