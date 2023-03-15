印尼工商会主席拉希德：越来越多印尼企业希望加强对越投资力度

拉希德表示，印尼最大最具实力的房地产开发商之一的芝布特拉集团(Ciputra Group)、畜牧龙头企业Japfa等已对越南市场进行投资。但他强调，印尼方面希望进一步加强该活动，力争实现将双边贸易额从2022年的130亿美元左右提升至2028年的150亿美元。

拉希德表示说，在访问越南前，他已访问新加坡并与多家投资者会晤。他们都希望加强对东盟，特别是印尼和越南的投资。原因是印尼和越南政治情况稳定，有助于保持良好经济增长势头和成功抑制通货膨胀。因此，他认为，两国已进一步促进在多领域的贸易和投资合作。

拉希德表示希望，在两国扩大贸易往来和双边投资时，将双边贸易额提升至150亿美元的目标并不遥远，甚至在未来5年双边贸易额可超过该数字。

拉希德还谈到印尼在担任东盟轮值主席国年内促进东盟各国之间的经贸合作的优先政策。

拉希德表示，访问越南之前，他已访问新加坡、菲律宾和马来西亚，目的在于倾听各国企业，特别是中小型企业的心声，从而他将同东盟商业咨询委员会和东盟各国负责贸易和投资活动的机构制定促进经济发展和为该地区居民带来繁荣的适合政策。

拉希德认为，东盟正是世界经济增长的亮点，平均增长率为5.5%。此外，东盟各国还抑制好通货膨胀，在新冠肺炎疫情后尽快实现复苏和确保政治和经济稳定。

目前，各国之间的贸易往来和投资活动主要集中于煤炭、棕榈油、汽车和房地产等传统货物。然而，他认为已到各国企业促进对接和将贸易往来活动提高到新台阶，扩大到新领域的时候了。

拉希德强调，东盟企业和各国政府需加强公私合作，以解决当前各大问题，如供应短缺致使粮食价格上涨，通货膨胀飙升和能源价格攀升等。此外，各方也需加强对接应对外部动荡局势。

拉希德还透露，他此次访问越南的目次在于促进7大继承突破计划和数字化转型、可持续发展、粮食安全、加强卫生能力和营造贸易便利等五大优先问题。

关于数字化转型印尼提出集中金融技术和电商的三个数字化计划，包括东盟二维码（QR ASEAN）、东盟P2P网络借贷平台（ASEAN P2P）和WIKI创业。这些计划将集中援助中小微型企业获得必要贷款。

关于加强卫生行业可持续性，拉希德还介绍“ASEAN One Shot”运动，优先发展地区长期接种计划，加强药品研制能力，让东盟可更好应对未来可能发生的疫情和普遍疾病。

关于可持续发展优先事项，拉希德建议成立东盟碳中和中心（ASEAN Net Zero Hub）。他表示，印尼希望东盟是全球应对气候变化的一部分。

此外，印尼工商会还提出粮食安全和营造贸易和投资便利的突出问题。（完）