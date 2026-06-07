印尼媒体：越南实现国家利益与地区责任有机统一

据越通社驻印度尼西亚记者报道，印尼《Indonesia Window》网站6月5日发表评论文章指出，苏林选择泰国、新加坡和菲律宾作为东盟共同体2045愿景启动实施后的首次出访目的地，充分体现了越南始终将东南亚置于对外政策的重要位置。此访不仅具有双边外交意义，也再次彰显了东盟在越南发展与融入国际战略中的核心地位。

文章特别关注苏林在第23届香格里拉对话会上的主旨演讲，认为其充分展现了越南面对国际格局深刻变化的战略视野。苏林关于战略互信危机、失控竞争以及国际秩序面临挑战等问题的分析，精准回应了当前国际社会的普遍关切。文章指出，苏林提出构建维护和平、增进互信和促进发展的共同愿景，体现了越南长期坚持通过对话协商解决分歧、通过合作预防冲突的外交理念。在大国竞争日趋激烈的背景下，这一主张既符合东盟共同利益，也契合维护东南亚地区稳定、自主和可持续发展的现实需要。

文章同时回顾了越南近40年革新事业取得的成就。文章指出，越南已从一个饱受战争创伤、长期面临封锁和孤立的发展中国家，成长为亚洲最具活力和开放度的经济体之一，国内生产总值年均增长率保持在7%左右，创造了现代发展史上令人瞩目的成就。越南的发展经验表明，坚持独立自主与积极融入国际社会并行、经济增长与开放合作并重，是实现持续发展的重要路径。作为东盟成员国30年来，越南的发展成就为许多发展中国家提供了有益借鉴。

在评价越南在东盟中的作用时，文章指出，越南已从新成员成长为推动东盟共同体建设的重要力量，在加强内部团结、促进区域共识及维护东盟中心地位方面发挥着越来越重要的作用。在大国战略竞争持续加剧的背景下，越南始终坚持平衡外交，倡导尊重国际法，推动对话合作和多边主义，为维护地区和平稳定发挥了积极作用。面对经济发展与安全挑战并存的复杂环境，东盟各成员国需要继续维护共同立场，避免大国竞争削弱东盟中心地位。

文章指出，越南正积极推动建设一个更加充满活力、更具包容性和适应能力的东盟。这一努力不仅有利于越南自身发展，也将为地区和平、稳定与繁荣作出重要贡献。

文章最后认为，在国际秩序深刻调整的背景下，苏林此次访问不仅体现了越南积极主动的外交政策，也反映出越南正从适应国际环境向积极参与塑造地区战略环境转变，为促进地区乃至世界和平、稳定与合作发挥更大作用。（完）