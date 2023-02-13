印尼媒体：越南外交——东盟经济互联互通精神

越南政府总理范明政夫妇访问新加坡和文莱之旅在越南乃至东盟国家促进疫后经济复苏合作的背景下具有重要意义。这是印度尼西亚国家通讯社安塔拉（Antara）2月11日刊登文章所强调的内容。

文章写道，在新冠疫情袭击人类 3 年多之后，东南亚各国发生了积极的变化，主动寻求突围带来经济复苏。其中，越南被认为是东盟在新冠疫情防控以及疫后国家重建和经济复苏中取得了巨大进展的成员国。越南政府已号召越南人民同心协力，以及争取国际友人的支持，度过疫情难关。

自2021年底明确新冠疫情的高峰期之后，越南领导人制定了经济复苏战略，促进与各合作伙伴的合作关系。为落实这一政策，到2022年底，越南领导人加强对包括印度尼西亚在内的东盟其他成员国的访问，以期共同讨论并找到经济复苏、有效投资和可持续发展的措施。越南以2022年经济增长率高达8.02%，创下12年来心高水平，为区域各国家发展注入了动力。

范明政总理从 2 月 8 日至 11 日对新加坡和文莱进行正式访问，传递出越南希望促进与新加坡和文莱乃至东盟各国经济合作，增强政治关系，力争建立一个和谐、繁荣和可持续发展的东盟共同体的强有力信号。

越南与新加坡经济合作成果是东南亚地区的亮点。多年来，新加坡一直是越南的主要投资国之一，目前是越南在东盟的最大投资国；在对越南投资的140个国家和地区中排名第二。

除双边合作外，越南和新加坡还在联合国、东盟、亚太经合组织等地区和国际组织和论坛上保持密切合作与相互支持。双方重申了为建设强大统一的东盟共同体，增强东盟在地区和国际问题上的核心作用和声音作出积极贡献的决心。

作为全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的成员，越南和新加坡努力有效利用这些新一代自贸协定已带来的利益，为支持多边贸易体制，以及促进疫后地区经济复苏作出努力。

关于文莱，近年来越文关系取得积极进展。 2019年3月，两国关系升级为全面伙伴关系。这是一个重要的里程碑，为越文关系在各领域的进一步发展奠定了基础。

越南与文莱同意推动制定2023-2027年越南与文莱全面合作伙伴关系行动计划，继续积极落实已签署的协议，续签双方在农业和水产领域合作的谅解备忘录，配合应对传统和非传统威胁和安全挑战，包括打击跨国有组织犯罪和网络犯罪。

在多边论坛上，越南和文莱在东盟和联合国等区域和国际论坛上保持密切有效地合作，为加强团结和东盟的核心作用作出贡献，助力维护区域与世界和平稳定，促进合作与发展。

双方一致同意继续密切合作，坚持东盟在与各伙伴以及在缅甸和东海问题上的共同原则和立场，促进落实《东海各方行为宣言》（DOC），在“东海行为准则”（COC）谈判中保持密切配合，使COC符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法。（完）