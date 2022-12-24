印尼国会希望促进与越南的全面合作

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚国会（DPR）和人民协商会议（MPR）门户网站刊登了长篇文章，描述了越南国家主席阮春福从12月21日至23日对印尼进行国事访问框架内，该国立法机构领导人与阮春福的主要讨论内容。

印度尼西亚国会门户网站的文章指出，印尼国会议长普安·马哈拉尼（Puan Maharani）和阮春福就包括印尼与越南刚签署的专属经济区（EEZ）划分协议在内的多个问题展开讨论。

普安·马哈拉尼女士高度赞赏越南和印度尼西亚就和平、安全、稳定和包容的印度-太平洋地区的重要性达成的共识；希望越南积极支持印尼成功担任2023年东盟主席和第44届东南亚国家联盟议会主席。

越南国家主席阮春福希望加强两国关系的努力，从加强经济、旅游和海洋领域的合作，到印尼在巩固东盟地区和平中的地位。

印尼人民协商会议的门户网站站援引人民协商会议副主席Yandri Susanto的话强调了加强印尼与越南在许多问题上的合作必要性。他认为，越南国家元首的访问对管理和延续两国长期关系具有重要意义。

Yandri Susanto先生评价说，越南目前的发展速度非常快。经济增长和快速发展使越南的地位上升到马来西亚、泰国、新加坡和印度尼西亚的水平。他肯定“越南在东南亚的作用现在非常必要，而且越来越明显”，并呼吁越南和印度尼西亚为东盟、为地区的和平作出积极贡献。（完）