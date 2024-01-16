印尼从中国商品进口大幅增加

据印尼统计局的消息，该国从中国进口最多的产品是智能手机，价值19.5亿美元，占从中国的进口总额的3.14%。



除了智能手机外，进口量较多的产品包括笔记本电脑，占市场份额1.64%。 与此同时，传输设备占1.36%、机械设备占1.23%、大蒜占1.04%和其他类型占91.59%。



另外，日本是印尼第二大供应国，市场份额超7.4%，价值164.4亿美元。



印尼从日本进口最多的产品是扁钢价值4.7亿美元，占从日本进口总额的0.75%。 从日本大量进口的其他商品包括机动车占0.65%、辅助设备0.53%、变速箱0.47%等。



据印尼国家统计局消息，2023年，该国进口额达191.1亿美元，环比下降2.45%。（完）