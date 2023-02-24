印尼为对新首都投资的银行实施减免税政策

印尼政府刚公布了一系列税收减免优惠政策，旨在吸引公司和人民搬迁到婆罗洲岛的东加利曼坦省的新首都努桑塔拉。

印尼投资部透露，任何银行和保险公司若在2035年前对新首都进行投资就最多可在25年内无需缴纳所得税，在2045年前进行投资就可在20年内享受免税政策。

这只是印尼政府为呼吁企业支持维多多总值600万亿卢比（约合395亿美元）的迁都计划而出台的系列优惠政策之一。

印尼投资部长巴里尔·拉哈达利亚（Bahlil Lahadalia）表示，各项优惠政策将延续到2045年——迁都计划完成之时。

印尼正多措并举吸引投资者助力实现佐科威总统的愿景，即建立一个完全使用可再生能源和先进技术的首都。

截至目前，已有20家国内外投资商表示有意对新首都努桑塔拉进行投资，其中部分公司已签署了合作协议。

据悉，新首都的基础设施和物流系统已开工建设，包括水库，道路，总统和副总统行宫。 目标是到2024年开始将国家机关迁至努桑塔拉。为了加快计划实施，从现政府还未从现在到2035年底转移到努桑塔拉居住的人民免征所得税。

此外，投资金额超过100亿卢比的高速公路、能源、住房、购物中心、医疗机构和酒店建设项目也能享受税收减免优惠。

将总部或办公室转移到努桑塔拉的公司将在10年内获得减水率高达100％。印尼“超级减税”政策将针对各教育、研究和非营利组织。在努桑塔拉扩大生产规模的公司将无需缴纳进口税。 此外，政府也有可能免除奢侈品税、土地税和住房税。（完）