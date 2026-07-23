印尼专家：越南完全有能力为《东盟共同体愿景2045》作出贡献

2026年成为东盟纪念《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年并启动落实《东盟共同体愿景2045》进程的两个重要里程碑。

印度尼西亚国防与战略研究所（Lesperssi）高级协调员贝尼·苏卡迪斯（Beni Sukadis）接受越通社驻雅加达记者采访时表示，在地区和国际战略环境快速变化的背景下，坚持原则需要与更加灵活地做出决定并开展合作相结合。这将有助于东盟有效应对大国竞争、地缘政治挑战以及跨国威胁。

贝尼·苏卡迪斯认为，东盟需要继续推进经济一体化和数字化转型，提高供应链韧性，扩大海上安全合作并巩固成员国之间的互信。在大国战略竞争日益加剧的背景下，东盟更需发挥中心作用，在独立、平衡、不选边站的基础上维持与各伙伴的关系。这是东盟落实《东盟共同体愿景2045》并继续在地区架构中保持中心地位的重要基础。

谈及未来五年落实《东盟共同体愿景2045》的优先事项，贝尼·苏卡迪斯认为，东盟应继续推动更深层次的经济一体化，提升竞争力并加快数字经济发展。同时，东盟需要构建具有高度韧性的供应链，加强基础设施互联互通，确保粮食安全和能源安全。

此外，东盟还需通过加强投资、促进创新和发展高素质人力资源，缩小成员国之间的发展差距，确保一体化进程为整个地区带来均衡收益。该专家指出，网络安全、海上安全、打击跨国犯罪、应对气候变化和自然灾害等领域的合作在未来一段时间内也应得到优先推进。

在评价越南作用时，贝尼·苏卡迪斯认为，越南将在落实《东盟共同体愿景2045》进程中发挥日益重要的作用。作为积极、主动且负责任的成员，越南展现出在地区地缘政治环境日益复杂背景下建立共识、促进合作和维持平衡的能力。

他还表示，东盟继续将合作拓展至数字化转型、绿色经济、气候变化应对、网络安全、海上安全以及非传统安全挑战等新领域。这些都是越南贡献潜力巨大的领域，甚至越南可在部分内容中发挥引领作用。他以越南在绿色经济发展和电动汽车产业方面取得的积极成果为例，认为这些经验可与东盟成员国分享，以推动地区绿色转型进程。

贝尼·苏卡迪斯还高度评价越南一贯支持东盟中心地位、多边主义和国际法。他认为，这些贡献有助于巩固东盟内部团结，提升合作成效，并在地区和世界局势复杂多变的背景下加强东盟的地位。（完）