卫生部建议继续新型冠状病毒肺炎列为甲类传染病

建议继续

新型冠状病毒肺炎

列为

甲类传染病

；暂不公布结束新冠肺炎疫情等是越南卫生部在呈文中就新形势下新冠肺炎疫情防控措施提请政府批示的方案。

面对严峻的国内和国际疫情形势，卫生部建议政府采取新形势下的新冠肺炎疫情防控措施。

*继续将新冠肺炎疫情列入甲类传染病

在呈文中，卫生部建议继续将新冠肺炎疫情列入甲类传染性疾病。但是，

卫生部

建议逐步减少疫情防控措施，灵活结合甲类传染性疾病和乙类传染性疾病的防控措施。

卫生部在世界卫生组织《新冠肺炎疫情战略准备和应对计划》的基础上制定2022~2023年新冠肺炎疫情应急预案。

第一种情景：病毒继续变异，但由于已经产生群体免疫力，因此重症病例和死亡病例处于较低水平，疫情形势不再严重，或出现新变种但不严重。在这种情况下，可采取乙类传染性疾病的防控措施。

第二种情景：出现比当前变异株更危险、减弱疫苗保护作用的新冠病毒新变体，促使危重症病例或死亡病例增加，疫情存在大规模爆发且超出医疗系统承压能力。

在这种情况下，将进一步加强防疫措施，严格实施针对甲类传染性疾病的防控措施，以便迅速控制疫情，减少确诊病例和死亡病例，其中包括加强疫区人员进出管控；隔离观察等措施。

*暂不能将新冠肺炎视为地方病

虽然越南在全国范围内的疫情形势基本得到了控制，但最近确诊病例数出现了反弹，并出现死亡病例和危重症病例。

越南基本满足从大流行防控向可持续管理转移的必备条件，但仍需要对新变种保持警惕，做好各种应急预案的准备，并继续加快第三针和第四针疫苗接种，并为5~12岁儿童进行接种。（完）