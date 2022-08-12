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卫生部建议继续新型冠状病毒肺炎列为甲类传染病
面对严峻的国内和国际疫情形势，卫生部建议政府采取新形势下的新冠肺炎疫情防控措施。
*继续将新冠肺炎疫情列入甲类传染病
在呈文中，卫生部建议继续将新冠肺炎疫情列入甲类传染性疾病。但是，卫生部建议逐步减少疫情防控措施，灵活结合甲类传染性疾病和乙类传染性疾病的防控措施。
卫生部在世界卫生组织《新冠肺炎疫情战略准备和应对计划》的基础上制定2022~2023年新冠肺炎疫情应急预案。
第一种情景：病毒继续变异，但由于已经产生群体免疫力，因此重症病例和死亡病例处于较低水平，疫情形势不再严重，或出现新变种但不严重。在这种情况下，可采取乙类传染性疾病的防控措施。
第二种情景：出现比当前变异株更危险、减弱疫苗保护作用的新冠病毒新变体，促使危重症病例或死亡病例增加，疫情存在大规模爆发且超出医疗系统承压能力。
在这种情况下，将进一步加强防疫措施，严格实施针对甲类传染性疾病的防控措施，以便迅速控制疫情，减少确诊病例和死亡病例，其中包括加强疫区人员进出管控；隔离观察等措施。
*暂不能将新冠肺炎视为地方病
虽然越南在全国范围内的疫情形势基本得到了控制，但最近确诊病例数出现了反弹，并出现死亡病例和危重症病例。
越南基本满足从大流行防控向可持续管理转移的必备条件，但仍需要对新变种保持警惕，做好各种应急预案的准备，并继续加快第三针和第四针疫苗接种，并为5~12岁儿童进行接种。（完）