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卢森堡大公国首相格扎维埃·贝泰尔结束对越南的正式访问
在各场会见和会谈中，双方领导人一致强调了将两国关系推向深、务实的新发展阶段的愿望和决心。
双方就增强两国政治互信、深化友谊和多方面合作关系的措施达成一致，特别是加强两国各级别特别是高层代表团互访，以及有效落实双边合作机制，研究建立适合两国合作发展潜力和需要的新合作机制等。
双方同意推进两国物流中心建设，在各自国家建立保税仓库体系。卢森堡首相同意全面有效落实《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），以加强两国贸易往来；推动其他欧盟国家尽快批准《欧盟-越南投资保护协定》（EVIPA）；支持加强欧盟-越南在可持续渔业发展的合作和欧盟委员会（EC）尽快取消对越南的IUU黄牌。
双方欢迎两国财政部建立绿色金融战略伙伴关系，这是合作的新支柱，有助于深化越卢关系。
双方同意在文化、科技、信息传媒、人文交流、旅游、应对气候变化合作等领域加强合作。特别是在教育培训领域，卢森堡首相支持增加越南学生在卢森堡学习的奖学金名额。
对于东海问题，双方重申确保东海和平、稳定、安全、航行和飞越自由的重要性，不使用武力或以武力相威胁，根据国际法，尤其是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）和平解决争端；支持早日通过实质性、有效且符合国际法的“东海行为准则”（COC）。
继范明政总理2022年12月访问卢森堡之后，格扎维埃·贝泰尔首相对越南进行正式访问是双方再次强调相互尊重和决心将两国合作关系推向日趋深入、卓有成效的新高度的良好机会。（完）