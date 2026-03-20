卡纳塔克邦是越南企业深耕印度市场的“新门户”

越通社驻新德里记者报道，3月18日下午，越南驻印度商务处举行了题为‘越南企业在卡纳塔克邦的投资机遇’线上研讨会，吸引了众多越南企业以及卡纳塔克邦投资促进局（KUM）多位高层领导的关注。



越南驻印度使馆商务参赞裴忠上在开幕致辞中强调了此次研讨会在双边经济关系蓬勃发展背景下的战略意义。他指出，2025年越印贸易额已达164.6亿美元的历史新高，是25年前的70多倍。越南企业正呈现从单纯贸易往来转向在印直接投资的趋势。



裴忠上表示，越南驻印度商务处承诺将全程陪伴并支持越南企业在卡纳塔克邦乃至整个印度市场深入开展投资调研与项目落实。



研讨会上，卡纳塔克邦投资促进局代表介绍了当地投资环境。卡纳塔克邦是印度领先的外国直接投资（FDI）目的地，经济规模达3310亿美元，年增长率超过11%，拥有充满活力的创新生态系统。

在2025-2030年阶段，该邦推出了多项优惠政策，包括投资成本补贴、生产挂钩激励计划（PLI）、人力资源开发支持及可持续基础设施建设，旨在为包括越南在内的外国投资者创造便利条件。值得关注的是，卡纳塔克邦计划于2026年首次派遣高层代表团访越。这将是该邦官方代表团首次访问越南，旨在促进直接对接，增进互信，为双边投资注入新动力。



在讨论环节，计划在卡纳塔克邦开展投资的越南集团和公司（如 Vingroup、Intech Group、VitaDairy 等）就投资手续、优惠政策、选址以及参与当地供应链的可能性提出了诸多疑问。卡纳塔克邦投资促进局代表逐一解答，并重申了对越南投资者的全面支持承诺。



此次研讨会不仅全面展示了印度最具活力的地方之一的投资环境全景，还为越南企业在拓展国际业务、深耕全球市场过程中指明了方向。



作为信息桥梁与可靠的合作伙伴，越南驻印度商务处正切实支持越南企业参与国际化进程，从而推进越印经济关系朝着日益务实、高效、可持续的方向发展。（完）