卡尔·泰耶教授：金星勋章是对阮富仲总书记为国家做出的特别贡献的任何

卡尔·泰耶表示，阮富仲总书记在领导越南共产党的时间内已取得许多重大成就，其中包括由他发起的反腐败斗争并得到保持至现在。阮富仲总书记曾宣布，“在反腐败、反消极斗争中没有禁区、没有例外”，并实际证明，由阮富仲总书记发起的“熔炉”运动已消除了许多贪腐的官员，甚至最高领导人也被追求责任。



卡尔·泰耶教授强调，阮富仲总书记的“熔炉”运动在清除腐败工作取得巨大和值得认可的进展。他同时认为，“熔炉”运动致使阮富仲总书记更大的项目中的一部分，该项目是整党建党，把德才兼备的人选入党高级领导人队伍，坚决消除无愧于人民信任的人，并这是战略的决定。



澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·泰耶。图自越通社

卡尔·泰耶教授强调，党的建设是永不结束的任务。阮富仲总书记已对党的规定进行修正，其中包括党员应该和不应该做的事这两个特别重要的方面，指明应行动的方向，并强调越南是在共产党领导下的法治国家。



此外，卡尔·泰耶教授还认为，阮富仲总书记已对越南对外政策做出宝贵的贡献。他已塑造了越南共产党和党的领导人在世界各国领导人会晤中的合法性和声誉。阮富仲总书记已与美国总统拜登、俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平、印度总理莫迪等进行会晤，并值得注意的是，在各场会晤后发表的联合声明中，各国都表示对越南政治系统的尊重。



卡尔·泰耶教授认为，阮富仲总书记在使用以“竹根稳固，竹身结实，竹枝柔韧”为特点的“竹子外交”术语已在对外领域留下深刻的烙印。阮富仲总书记一直坚定不移维护越南社会主义、独立、自主，在推动国家意义中也是一个实践者。



卡尔·泰耶教授认为，近期越南已做出许多重要的决定，其中包括巩固和将与美国、韩国、日本和澳大利亚提升至最高级别，即全面战略伙伴关系。



卡尔·泰耶教授在谈到越南与澳大利亚关系时表示，该关系受到澳大利亚力量大党派的支持，并这被视为一个巅峰成就，其就是两国利益汇聚，并不可不提到许多旅澳越侨为双边关系做出的积极贡献。（完）