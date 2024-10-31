卡塔尔首相主持仪式 欢迎越南政府总理范明政到访

10月31日上午（当地时间），卡塔尔首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼主持仪式，欢迎越南政府总理范明政及其夫人和越南高级代表团对卡塔尔进行正式访问。

当范明政总理的车队驶入阿米尔宫时，卡塔尔首相穆罕默德•本•阿卜杜勒拉赫曼•阿勒萨尼等候迎接。

两位领导人就位后，军乐团奏越南和卡塔尔国歌。在雄壮的军乐声中，两位总理共同检阅仪仗队，随后双方相互介绍出席欢迎仪式的成员。欢迎仪式结束后，范明政和卡塔尔首相在阿米尔宫举行了会谈。

这是越南政府总理时隔15年后再次对卡塔尔国进行的正式访问。此访是在两国关系良好发展，并取得许多实质性成果的背景下进行的。此访是在两国关系良好发展，并取得许多实质性成果的背景下进行的。然而，2023年双边贸易额仅达到4.972亿美元。目前，在卡越南人约450名。但双方都认识到，进一步加强双边合作仍有很大空间，特别是在政治、外交、经济、能源、旅游和劳工等潜在领域的合作。

在此次对卡塔尔进行正式访问期间，范明政总理将与卡塔尔国王、首相、国会主席举行了会谈和会见；与卡塔尔多位部长、企业和投资基金进行座谈，共商加强政治互信；为两国关系注入动力，开启合作新阶段；特别是吸引卡塔尔对越南投资，为越南商品和服务进入卡塔尔及地区市场创造新突破。

除了促进传统领域的合作，双方还建立推动科学技术、清洁能源、数字化转型、创新和清真产业等新领域发展的合作。双方同意尽快推动越南与卡塔尔的关系迈上新高度，为两国在各领域的合作奠定基础。（完）