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卡塔尔首相主持仪式 欢迎越南政府总理范明政到访
当范明政总理的车队驶入阿米尔宫时，卡塔尔首相穆罕默德•本•阿卜杜勒拉赫曼•阿勒萨尼等候迎接。
两位领导人就位后，军乐团奏越南和卡塔尔国歌。在雄壮的军乐声中，两位总理共同检阅仪仗队，随后双方相互介绍出席欢迎仪式的成员。欢迎仪式结束后，范明政和卡塔尔首相在阿米尔宫举行了会谈。
这是越南政府总理时隔15年后再次对卡塔尔国进行的正式访问。此访是在两国关系良好发展，并取得许多实质性成果的背景下进行的。此访是在两国关系良好发展，并取得许多实质性成果的背景下进行的。然而，2023年双边贸易额仅达到4.972亿美元。目前，在卡越南人约450名。但双方都认识到，进一步加强双边合作仍有很大空间，特别是在政治、外交、经济、能源、旅游和劳工等潜在领域的合作。
在此次对卡塔尔进行正式访问期间，范明政总理将与卡塔尔国王、首相、国会主席举行了会谈和会见；与卡塔尔多位部长、企业和投资基金进行座谈，共商加强政治互信；为两国关系注入动力，开启合作新阶段；特别是吸引卡塔尔对越南投资，为越南商品和服务进入卡塔尔及地区市场创造新突破。
除了促进传统领域的合作，双方还建立推动科学技术、清洁能源、数字化转型、创新和清真产业等新领域发展的合作。双方同意尽快推动越南与卡塔尔的关系迈上新高度，为两国在各领域的合作奠定基础。（完）