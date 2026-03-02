新闻
卡塔尔航空与阿联酋航空在越南的航班信息更新
同日，阿联酋航空公司（Emirate Airlines）透露，已在官方网站上发布旅客支持公告。阿联酋航空公司河内市与胡志明市售票处均已营业，为旅客办理改签机票及相关票务手续。
具体的是，凡已预订未来72小时内航班的旅客，可自原定出发日期起最多10天内改期，或申请全额退款。阿联酋航空公司建议旅客在前往机场前务必查询航班最新状态，并确保个人联系方式已经更新。
对于2月28日晚间航班的旅客，该家航空公司已安排至酒店休息。3月1日晚间航班的运行情况将持续更新，并及时向旅客通知最新信息，相关处理方案将严格按照规定执行。
根据越南北部地区各机场航空公司提供的最新信息，2月28日，由于卡塔尔和阿联酋关闭领空，卡塔尔航空公司的2架飞机及阿联酋航空公司的1架飞机被迫滞留在内排国际航空港。
受领空关闭影响，卡塔尔航空公司、阿联酋航空公司、阿提哈德航空公司（Etihad Airways）以及土耳其航空公司（Turkish Airlines）多趟客运和货运航班被取消或等待进一步运行计划安排。
越南北部航空港务公司正继续与各家航空公司密切协调，及时掌握受影响航班的运行情况并向越南航空局汇报，确保信息更新及时、处理措施到位。
越南航空局要求各家航空公司及相关单位采取多项措施，确保航空运行绝对安全，维持航空运输活动顺畅有序，最大限度降低对旅客及航空公司的风险。（完）