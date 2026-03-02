Báo Ảnh Việt Nam

新闻

卡塔尔航空与阿联酋航空在越南的航班信息更新

据卡塔尔航空公司（Qatar Airways）驻胡志明市代表处3月1日下午更新的信息显示，截至目前，该公司已确认取消了3月1日至2日的航班，航班号为QR975/01Mar - STD 0855 LT - SGNDOH - Book load 21J/300Y + 4 INF、QR970/01Mar - STD 1435 LT - SGNKTI - Book load 1J/61Y、QR971/01Mar - STD 1940 LT- SGNDOH - Book load 26J/275Y + 2 INF、QR975/02Mar - STD 0855 LT - SGNDOH - Book load 16J/282Y + 4 INF。 因卡塔尔领空关闭时间尚未确定，卡塔尔航空公司已通知在机场的旅客先行返回，并在公司网站查询最新信息，或联系客户服务热线以获取详细指引。

同日，阿联酋航空公司（Emirate Airlines）透露，已在官方网站上发布旅客支持公告。阿联酋航空公司河内市与胡志明市售票处均已营业，为旅客办理改签机票及相关票务手续。

具体的是，凡已预订未来72小时内航班的旅客，可自原定出发日期起最多10天内改期，或申请全额退款。阿联酋航空公司建议旅客在前往机场前务必查询航班最新状态，并确保个人联系方式已经更新。

对于2月28日晚间航班的旅客，该家航空公司已安排至酒店休息。3月1日晚间航班的运行情况将持续更新，并及时向旅客通知最新信息，相关处理方案将严格按照规定执行。

根据越南北部地区各机场航空公司提供的最新信息，2月28日，由于卡塔尔和阿联酋关闭领空，卡塔尔航空公司的2架飞机及阿联酋航空公司的1架飞机被迫滞留在内排国际航空港。

受领空关闭影响，卡塔尔航空公司、阿联酋航空公司、阿提哈德航空公司（Etihad Airways）以及土耳其航空公司（Turkish Airlines）多趟客运和货运航班被取消或等待进一步运行计划安排。

越南北部航空港务公司正继续与各家航空公司密切协调，及时掌握受影响航班的运行情况并向越南航空局汇报，确保信息更新及时、处理措施到位。

越南航空局要求各家航空公司及相关单位采取多项措施，确保航空运行绝对安全，维持航空运输活动顺畅有序，最大限度降低对旅客及航空公司的风险。（完）

报道/越通社

更多>>

到2030年，河内完成燃油出租车向电动化转型

到2030年，河内完成燃油出租车向电动化转型

2月27日，河内市人民委员会发布《将使用化石燃料的出租车转型为使用电力和绿色能源车辆的计划》。根据当前出租车客运经营单位和车辆现状，以及相关部门和单位的意见，河内市制定了由燃油出租车向电动及绿色能源出租车转型的路线图。
更多

Top