南非总统访越助推两国关系提质升级

应越南社会主义共和国主席梁强的邀请，南非共和国总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）将于10月23日至24日对越南进行国事访问。趁此机会，越通社驻南非记者在此访前夕对南非总统发言人文森特·马奎尼亚（Vincent Magwenya）进行了采访。

提及此访的战略目标和主要活动时，文森特·马奎尼亚表示，越南与南非目前正把重点放在推动双边关系更上一层楼，提升为战略伙伴关系。目标是促进双边贸易往来，提升农业、防务、科技等关键领域以及其他多个领域的合作层次和水平。

此访对南非总统西里尔·拉马福萨而言具有重要战略意义，不仅有助于推动两国关系提质升级，还有望提升双边贸易额。从南非的角度来看，此访将有助于落实贸易多元化战略，并扩大其在现有市场的覆盖率。

文森特·马奎尼亚表示，在两国团结历史上，南非希望推动双边关系发展，重点扩大贸易往来。30年来，双边贸易保持稳定增长，而在西里尔·拉马福萨看来，双方合作仍有巨大潜力有待挖掘。多年来，两国在联合国、二十国集团（G20）及其他重要国际平台上紧密协调配合。双方在国际多边组织改革问题上持有共同的价值观和立场。此访期间，除了将两国关系提升为战略伙伴关系之外，也将进一步巩固这方面的合作。

自1993年建立外交关系以来，双方贸易关系稳健增长，目前双边贸易金额已达300亿至310亿兰特（约合17亿美元）。此外，两国也开展多项知识交流活动。南非的多位部长曾访问越南，参考越南有效经验并将其运用到该国的实际当中。南非相信，可在扩大贸易往来、互换知识、加强民间交流等进程中吸取到诸多经验。

除了对越南进行国事访问之外，南非总统西里尔·拉马福萨还将对印尼进行国事访问，并应主席国邀请出席第47届东盟峰会。此访将为南非与东南亚地区带来更多合作机遇。尽管相隔遥远，但西里尔·拉马福萨相信，此访将为深化双方合作铺平道路，携手应对全球南方国家面临的挑战，改善人民群众的生活条件。这是南非和非洲加强与东盟关系、实现互利双赢的理想时机。

南非总统西里尔·拉马福萨预计将出席关于打击网络犯罪的《河内公约》开放签署仪式。文森特·马奎尼亚对《河内公约》做出评价时表示，网络犯罪是全球共同面临的挑战，具有无边界性，且与各国经济规模无关，同时在多个司法辖区实施，因此，国际合作是遏制这一犯罪浪潮的关键因素。特别是在人工智能（AI）快速发展的背景下，确保AI成为推动发展的积极力量而非造成危害显得尤为重要。南非承诺加强全球合作，实现AI发展民主化，同时建立治理体系，确保AI为发展提供服务，尤其是惠及全球南方国家。（完）