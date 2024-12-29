南山柑橘为山区人民带来稳定的经济收入

目前，云山是和平省特困乡之一，98%的人口为芒族，经济主要依赖农业，居民生活面临诸多困难。自2009年以来，全乡推行柑橘种植模式，取得了显著成效。

南山柑橘被当地居民称为“古橘”，早在1950年之前柑橘已出现在云山这片土地了。目前，南山柑橘的种植面积已超过100公顷，正逐步成为重要的经济作物，为当地居民带来显著的经济效益，帮助许多农户实现可持续脱贫。

落实云山乡大力发展柑橘类果树种植，尤其是南山柑橘的决议，不少农户已扩大种植面积并加大科技应用，因此南山柑橘种植3年后均获丰收，经济效益较高。

和平省新乐县云山乡乡民裴文俊：“自2013年开始，我家种植了超过2公顷的南山柑橘树。经过3年种植，到2017年收入较为稳定。这种柑橘非常适合这里的土壤和气候条件。”

河内龙边市场小商贩梁廷冈：“今年发现云山有古橘，因此我来采购。我供应的店铺对南山柑橘的质量给予好评。无论是品质还是水果的包装设计都非常严格。这些柑橘完全符合市场需求。我希望农户将继续保持柑橘的高质量标准，以与其他地方竞争。”

目前，南山柑橘已在云山乡广泛种植。许多农户已经与企业建立合作关系，以确保产品价格稳定，避免受私商贩压价。

和平省新乐县云山乡人民委员会副主席何文河：“未来，我们将继续商讨，将这种种植模式推广到我们县各乡村。南山柑橘已被当地政府视为关键的经济农作物，对发展地方经济和改善居民的生活具有重要意义。”

每年12月中旬是南山柑橘的主要收获季节。南山柑橘皮薄、果肉饱满、籽少、汁多，且香味独特，每年可为当地居民带来3000万到1亿越盾的稳定收入。2018年，新乐县人民委员会被授予“新乐县--南山柑橘”集体商标保护证书。（完）