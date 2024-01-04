南定省《2021-2030年规划和2050年愿景》规划获批

南定省辖区面积达1668.8平方公里，包括10个县级行政单位，具体为1个市（南定市）和9个县（美禄县、务板县、意安县、南直县、直宁县、义兴县、春长县、交水县、海后县）。



规划的总体目标是力争到2030年将南定省建成快速、全面、可持续发展的省份，全国中等偏上收入的省份，南红河三角洲地区重要发展中心之一。该省继续向多产业、多领域方向发展，包括：工业、旅游、农业、城乡；推动海洋和沿海地区发展成为该省经济增长的动力。其中，以发展绿色产业、生态文化历史旅游为导向；以智慧城区、示范新农村建设为重点；以科技创新成为增长动力。



南定省力争2021-2030年期间年GDP增长率达9.5%的目标。经济结构向积极方向转变，到2030年，农林渔业比重达到12%左右；工业——建筑业占50%；服务业约占38%。到2030年，人均GDP将达到1.6~1.8亿越盾（折合人民币48980~55103）的目标。



在突破性发展方面，南定省将开发4个重点城市中心和5个驱动经济走廊；海洋和沿海经济区突破性发展，使沿海地区成为该省发展重点领域。





关于旅游方面，该省朝着可持续和产品多样化方向发展，力争2030年成为该省的重要经济产业，并成为红河三角洲和北部地区的安全且具有吸引力的目的地。该省重点发展5个旅游类型，即生态旅游；文化历史信仰旅游；度假、娱乐旅游；民宿旅游；专题旅游。（完）