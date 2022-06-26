协助合作社促进电子商务的应用

可以肯定的是，在第四次工业革命中，电子商务被誉为合作社有效且可持续的解决方案。因为，通过该应用程序，不仅可以帮助合作社提高竞争力，还可以开辟合作机会，促进生产和出口。



越南合作社联盟主席阮玉宝提及电子商务对集体经济与合作社产生的影响时表示，电子商务是增加产品销售渠道的不可或缺的工具。值得注意的是，电子商务应用程序对合作社的成功起着举足轻重的作用，助力打造市场经济的竞争氛围。



统计数据显示，河内市与胡志明市就有约26.9万家网上商店。此外，农村地区有约2250万个脸书用户，城市地区有 2350 万个用户。这是全国各地合作社、合作社联盟、合作组开网店的良好机会。



北件省新市县如故乡团委书记、如故青年农业合作社创立者梁廷雄表示，网购需求的不断增加是合作社加强与客户沟通对接和推介产品的契机。

尤其是电商渠道销售过程中有利于合作社获取客户信息，掌控商品动态，无需支付仓库和店铺等租金，从而降低成本。



专家认为，为了有效利用电子商务，合作社须精准市场、目标客户、市场划分和可满足的质量标准，其后对上述步骤进行数字化转型，从而力争开展线上贸易促进活动



因早日意识到电子商务对合作社的生产和增加销售渠道的重要性，除了创建国内线上销售网站外，越南合作社联盟还在阿里巴巴电商平台上开设了一个展位。



为了协助合作社，今后，越南合作社联盟将制定贸易促进和电子商务培训计划。与此同时，与企业配合开展线上和线下培训，聚焦合作社正在需要的各种服务等。（完）