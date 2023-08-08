协助企业编制温室气体排放报告手册

越南国家证券委员会与国际金融公司（IFC）8月8日在河内联合举行温室气体排放报告手册发布仪式。

该活动在越南国家证券委员会与国际金融公司合作备忘录框架内举行，旨在提高认识并执行可持续发展标准，为促进越南低碳经济的绿色金融做出贡献。

温室气体排放报告手册是由越南国家证券委员会在国际金融公司、瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）和英国标准协会（BSI）的协助下制定的，旨在帮助各家企业更容易地编制其温室气体排放量清单和报告，遵守法律规定，满足公布客户和供应链信息的相关要求，同时助推企业开始迈向净零排放目标。

越南国家证券委员会希望温室气体排放清单编制和报告将帮助企业确定与管理风险，寻找新的行动机会。这也是净零排放路线图的必要组成部分，是企业可持续发展战略的首要基础。

越南国家证券委员会副主席范鸿山表示，可持续发展是全球趋势，旨在消除气候变化的不利影响。越南是因气候变化不利影响而遭受重大损失的国家之一。为了兑现越南在《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方会议所做出的承诺，越南政府颁布了《国家绿色增长战略》、《国家绿色增长行动计划》、关于减少温室气体排放和保护臭氧层的第6号议定和关于实现温室气体排放清单的领域和场所名录的第1号决定。

越南国家证券委员会副主席范鸿山认为，资本市场通过动员绿色资本在越南经济向低碳转型进程和提高应对气候变化的能力方面发挥着重要作用。推动绿色金融和可持续金融发展是国家证券委员会的长期优先事项。该委员会积极呼吁企业界和投资者的参与，为绿色增长和可持续发展奠定坚固基础。

越南在编制调整可持续金融的法律文件，提高公司治理水平，公布与全球ESG投资产品信息披露标准相关的信息，提高监管机构和市场参与者以及投资者对绿色金融工具和可持续发展的认识和能力等方面取得了积极成果。（完）