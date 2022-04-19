协助企业了解RCEP对越南经济和企业的影响

为开展落实政府关于东盟宣传推广行动计划，以提高东盟宣传推广活动效率，4月19日上午，东盟宣传信息指导委员会常设机关——信息传媒部举行题为“RCEP对越南经济的影响及企业须知”的东盟宣传培训会。

会议旨在向各新闻媒体机构的专职记者和编辑提供相关信息，从而加大对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和越南为协助

企业

和人民落实RCEP出台的最新政策的宣传力度。

RCEP于2020年11月15日签署，是东盟十国和澳大利亚、韩国、新西兰、日本和中国等东盟之外5个经济合作伙伴之间的自由贸易协定。RCEP在6个东盟国家和3个东盟之外合作伙伴完成内部批准进程之后生效。

越南与RCEP缔约国有着密切的贸易投资关系。越南最大外国直接投资来源地和最大进口来源地都位于该地区。与东盟和东盟与其合作伙伴之间的自贸协定相比，RCEP承诺范围更广、自由化程度或标准更高。因此，

RCEP

的实施预计将对越南经济以及在越

企业

的经营活动产生巨大影响。

RCEP文件共有20 章、4 个附件，数千页承诺，内容和语言较为复杂。对大多数越南企业来说，理解和利用这些承诺带来的机会是一个巨大的挑战。

参会记者和编辑听取了RCEP–企业须知的基本内容，RCEP对

越南经济

和企业的若干影响预测，RCEP中货物原产地规则，特殊优惠进口税，金融服务和海关程序，越南为执行RCEP创造的贸易便利条件等方面的信息。（完）