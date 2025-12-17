“千年铭记文学巨匠阮攸”主题展展出1866年出版的最古喃字版《金云翘传》

12月17日，由河静省文化体育与旅游厅举行的“千年铭记文学巨匠阮攸”主题展在河静省仙田乡越南文学巨匠阮攸国家级特别遗迹区开展。这是纪念世界文化名人、文学巨匠、大诗豪阮攸诞辰260周年（1765-2025）的重要活动之一。

展览生动地呈现出阮攸的生平事迹、文学遗产以及河静省代表性的物质与非物质文化成就，共展出超过250件珍贵资料、文物和图片。

一大亮点是集中展示了在国内外出版、以多种语言发行的《金云翘传》版本。其中最引人注目的是1866年出版的最古老喃字版《金云翘传》。此外，该展还介绍了与《翘传》及其民族文化生活相关的各类古物和代表性藏品，如《梅鹤》瓷盘系列以及体现越南三地《翘传》文化的文物。主办方还推介了由著名画家创作的32幅《翘传》人物画作。

本次展览是历经60年（1965-2025）不懈收集、研究与保护工作的成果，与阮攸纪念区成立和发展的60年历程息息相关。

河静省文化体育与旅游厅厅长阮曰长表示，希望通过此次展览，观众更多地了解文化遗产在社会生活中的巨大价值，进而激发社会各界的自豪感与保护文化遗产的责任意识。

文学巨匠阮攸生于1765年，河静省仙田乡人。他是在国内外具有深远影响的文化名人。两个多世纪以来，《金云翘传》不断被研究、诠释、创作，并广泛融入多种文化艺术形式。其持久的生命力生动印证了文学巨匠阮攸及《翘传》的重要地位，同时彰显了越南民族文化的内生力量与特色。（完）