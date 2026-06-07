千年“珍宝”迈向世界遗产：古都中的原生态自然遗产

为实现可持续发展目标，宁平省正全力完善 “云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区申遗材料。

面积达1.1万公顷的云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区，堪称一座保存着更新世（约260万年前开始）地质演化印记的“活态博物馆”，同时也是极度濒危的越南特有灵长类动物——德氏乌叶猴最后的重要栖息地。

为增强申遗材料的说服力，当地政府、专家和科学家正通过科学研究成果和生动实践案例，努力发掘、解读该地区原真性的生物多样性价值。

喀斯特地质“博物馆”

云龙-金榜-三祝景观群是一处具有独特地质和生态价值的自然空间。其中最具代表性的区域是云龙湿地，这里素有“无浪湾”之称。众多独立分布的石灰岩山体犹如散落在湿地中的“陆地岛屿”。从科学角度来看，该景观群与一般石灰岩山区最大的不同在于喀斯特地貌与湿地生态系统之间形成了动态互动关系。喀斯特地貌是水对易溶岩石长期溶蚀形成的一种特殊地貌，孕育出洞穴、塌陷洼地、地下河等独特景观。正是这种特殊的交汇与融合，造就了热带地区极为罕见的景观模式，并为多样化生态系统的运行奠定了坚实基础。

在菊芳国家公园濒危灵长类动物救护中心（EPRC）接受救护和保护的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

根据申遗档案，遗产区域面积约为1.1万公顷。这一规模能够覆盖核心生境，保障喀斯特生态系统的完整性。宁平省也因此成为东南亚少数仍较完整保存从更新世延续至现代生态演化链条的地区之一。

谈及该地区的地质和考古价值时，应用地质与矿产研究所博士罗世福表示，最新发现为未来研究开辟了广阔空间。2024年底，该所地质与考古专家对云龙湿地自然保护区进行了遗产潜力考察，确认了多处重要地质遗产点，特别是在当地石灰岩洞穴和岩棚中发现了兼具文化遗产和史前遗迹价值的地质遗产点。

不仅是云龙，三祝地区的洞穴系统同样蕴藏着独特的地质价值。经过数百万年的地质演化，雨水不断溶蚀石灰岩，塑造出一座座保存原始风貌的地下自然奇观。

越南社会科学院考古研究所的阮氏梅香表示，三祝地区的喀斯特洞穴系统在发育形态、形成机制和结构特征方面表现出显著多样性。其中尤为引人注目的是锯齿状钟乳石，这是一种极为罕见的钟乳石形态，几乎在所有已考察洞穴中均有发现。

目前已发现数十个洞穴的云龙-金榜-三祝景观群，犹如一座天然露天的地质与考古博物馆，在地质教育和科学研究领域具有不可估量的价值。

灵长类动物的奇迹复苏

德氏乌叶猴（学名：Trachypithecus delacouri）是越南特有的灵长类动物，目前被世界自然保护联盟（IUCN）红色名录和《越南红皮书》列为极度濒危物种。成功保护并恢复这一珍稀灵长类动物种群，不仅具有重要象征意义，也充分彰显了云龙-金榜-三祝申遗区域所拥有的全球突出生态价值。根据物种保护档案，目前野生德氏乌叶猴约87%的种群分布在宁平省及其周边生态环境相连的森林地区。

在菊芳国家公园濒危灵长类动物救护中心（EPRC）接受救护和保护的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

在云龙湿地自然保护区，2000年前仅记录到约40只德氏乌叶猴。经过多年努力，在各级政府、国内外野生动物保护组织、地方政府以及社区居民的共同参与下，如今这里的德氏乌叶猴数量已增至250多只。

谈及德氏乌叶猴种群数量的增长，国际动植物保护组织（FFI）驻越南首席代表黄文林博士表示，根据实地观测数据和统计模型分析，云龙保护区德氏乌叶猴种群规模再次证明，这里不仅保存着全球最大的德氏乌叶猴种群之一，而且已成为该物种恢复与繁衍的重要“基因库”。

除云龙外，金榜石灰岩山区还栖息着全球第二大德氏乌叶猴种群，数量约为120至150只。最近，专家们在同泰乡同泰防护林区域又发现了第三个较大种群，共有37只个体。无论是种群数量还是分布范围的扩大，都表明德氏乌叶猴野外种群正呈现积极恢复态势。

长期致力于灵长类动物保护工作的专家蒂洛·纳德勒（Tilo Nadler）介绍说，濒危灵长类动物救护中心（EPRC）目前建有两处大型半野化训练区，供叶猴和长臂猿逐步学习野外生存所需技能，从而提高其回归自然后的生存能力。放归自然后，工作人员还将持续监测其适应情况，并采取相应保护措施。2025年，中心共救护18只灵长类动物，并迎来了19只幼崽的出生。

能够取得如此积极的保护成效，离不开长期、系统且严格的森林保护工作。宁平省特种用途林管理委员会主任杜文静表示，护林力量始终坚守一线，严密监控各种可能破坏栖息地的风险因素。从打击非法捕猎、加强资源开发监管，到积极帮助缓冲区居民转变生产生活方式，各项综合措施均取得显著成效。

云龙-金榜-三祝地区德氏乌叶猴种群的成功恢复，不仅成为越南生物多样性保护工作的典范案例，更为该遗产区域证明其全球突出普遍价值提供了关键科学依据。这也是该景观区迈向联合国教科文组织世界遗产名录的重要前提条件，使其更加有信心朝着获得世界遗产称号的目标稳步前进。（完）