十六届国会首次会议圆满成功 为整个任期开好局、起好步奠定了坚实基础

4月24日上午，在第十六届国会第一次会议闭幕后，国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟在新闻中心主持召开新闻发布会，通报会议的成果。

组织和人事工作准备周密、规范有序



在通报会议的初步成果时，国会办公厅副主任阮文显表示，在为期12天的第十六届国会第一次会议圆满成功，完成了全部既定内容和议程。



会议期间，国会审议并通过了9部法律、5项规范性决议；决定了经济社会、财政预算等方面的重要事项（其中包括2026—2030年五年规划、设立中央直辖同奈市等）；审议并通过了国会监督计划，成立2027年专题监督代表团；审议关于选民和人民向本次会议提出的意见建议汇总报告，以及关于第十五届国会第十次会议选民建议落实情况的监督报告，以及其他若干重要内容。



第十六届国会第一次会议圆满成功，标志着第十六届国会任期实现良好开局。会议成果充分体现了在会议筹备和组织方式上的责任担当、努力和改革决心，既严格遵守法律规定，又最大限度利用时间，提高会议质量和效率。主席团的组织协调主动、灵活、富有创新精神，既保持纪律和秩序，又营造了从任期初期即充满活力和民主氛围的议场环境。国会代表，特别是许多首次当选的代表，充分发挥责任感、智慧与热情，开展民主、坦诚的讨论与辩论，提出了许多深刻且高质量的意见，为完善各项议程内容和会议整体成功作出了重要贡献。



国会办公厅副主任阮文显强调，组织和人事工作是本次会议的重点内容，对整个任期国家机关运行质量和效率具有决定性意义。这项工作准备周密、推进规范，确保民主性，符合党的主张和法律规定，并获得国会代表的高度一致和广泛共识。



国会已审议通过18项有关人事的决议。在会议期间，国会常务委员会还审议通过了230项决议，其中包括16项关于民族委员会及各专门委员会成员数量和名单的决议。



出台的政策体现鲜明的改革精神



在立法工作方面，国会审议并通过了9部法律和5项规范性决议，及时将党的十四大决议以及中央委员会、政治局、书记处的有关结论制度化，以满足现实发展需要。所出台的政策体现了鲜明的改革与务实行动精神，着力完善各领域制度，解决国家发展过程中的瓶颈问题。



国会办公厅副主任阮文显发表讲话。图片来源：越通社

国会审议通过的法律包括：《户籍法》；《〈公证法〉若干条款修改补充法》；《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》；《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》；《首都法（修正案）》；《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修改补充法》；关于对汽油、柴油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议；《宗教信仰法（修正案）》等。



国会还审议通过了关于发展越南文化的决议；通过《信息获取法（修正案）》；《〈越南社会主义共和国驻外代表机构法〉若干条款修改补充法》；关于加强国际投资争端预防与解决效率的协调机制和特殊政策的决议；关于处理在2024年《土地法》生效前发生的土地违法行为以及解决长期积压项目困难问题的特殊机制和政策的决议。



此外，国会还通过了以下决议：经济社会发展五年（2026—2030年）规划；2026—2030年中期公共投资计划；2026—2030年国家五年财政计划及公共债务借还计划；关于补充2024年国家预算收入预算并批准2024年国家预算决算的决议；国会监督计划及成立2027年专题监督代表团的决议；设立中央直辖同奈市的决议；第十六届国会第一次会议的决议等。



同时，国会还审议和讨论了涉及经济社会发展、国家预算、实行节约反浪费、性别平等国家目标计划实施情况等领域的报告。此外，在本次会议期间，国会常务委员会还就落实越共中央政治局关于第十六届国会立法方向结论的实施计划向国会代表书面征求意见。（完）